চাকসু: কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে বাছাইয়ে ১৯ জনের প্রার্থিতা বাতিল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে গতকাল সোমবার প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে কেন্দ্রীয় সংসদে দুজন সহসভাপতি (ভিপি), একজন সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থীসহ বাদ পড়েছেন ১৯ প্রার্থী। অন্যদিকে হল সংসদ নির্বাচনে কোনো প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হতে যাচ্ছেন ২৪ শিক্ষার্থী। গতকাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।
কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ১ হাজার ১৬২ জন মনোনয়নপত্র কিনলেও জমা দেন ৯৩১ প্রার্থী। কেন্দ্রীয় সংসদে ৪২৯ এবং হল সংসদে ৫০২ জন। প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষে কেন্দ্রীয় সংসদের ১৯ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। তবে হল সংসদে কত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে, তা এখনো জানানো হয়নি। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ ২৩ সেপ্টেম্বর। আগামী ১২ অক্টোবর ভোট হবে।
নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব আরিফুল হক বলেন, প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাইয়ে ১৯ জনের প্রার্থিতা বিভিন্ন কারণে বাতিল করা হয়েছে। তবে এটি চূড়ান্ত নয়। বাদ পড়া প্রার্থীরা আবার আবেদন করতে পারবেন। আবেদন রিভিউ করার পর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। এ ছাড়া কয়েকটি হল ও হোস্টেলে প্রার্থী না থাকায় ২৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হতে যাচ্ছে। তবে এটিও চূড়ান্ত নয়। কেননা এখনো ডোপ টেস্টসহ অন্যান্য বিষয় এখানে জড়িত। ওই প্রার্থীদের অন্য কোনো কারণে প্রার্থিতা বাতিল হতে পারে।
আচরণবিধি নিয়ে আলোচনা, বিভিন্ন দাবি প্রার্থীদের
চাকসু নির্বাচনের আচরণবিধি নিয়ে তৃতীয় দফায় প্রার্থী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আলোচনা সভা সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে গতকাল এই সভা হয়। এতে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীসহ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় প্রার্থীরা বেশ কয়েকটি দাবি উত্থাপন করেন।