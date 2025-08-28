চাকসু নির্বাচন ১২ অক্টোবর, তফসিল ঘোষণা

দীর্ঘ ৩৫ বছর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আগামী ১২ অক্টোবর চাকসু নির্বাচনের দিন রেখে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ অডিটরিয়ামে এ তফসিল ঘোষণা করা হয়। চাকসু নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর ড. মনির উদ্দিন ও সদস্যসচিব প্রফেসর ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী তফসিল ঘোষণা করেন।
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। ৪ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটার তালিকার ওপর আপত্তি গ্রহণের শেষদিন।
১১ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। ১৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। ২৪ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের বিষয়ে আপত্তি গ্রহণ নিষ্পত্তির শেষদিন। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।
তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পযর্ন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
তথ্যমতে, সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। ১৯৭০ সালে প্রথম চাকসু নির্বাচন হয়।