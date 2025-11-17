হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

রাউজানে আবারও অস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

উদ্ধার করা অস্ত্র ও গুলি। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পলোয়ানপাড়ায় পুলিশের অভিযানে অস্ত্রগুলো উদ্ধার হয়।

এ সময় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার নাম মো. শাহ আলম। তিনি পলোয়ানপাড়া এলাকার বাসিন্দা। উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি বিদেশি পিস্তল, চারটি এলজি, একটি রাইফেল ও ১১টি গুলি। এর মধ্যে বিদেশি পিস্তল, রাইফেল এবং ৮টি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে পুকুরে সেচ দিয়ে।

শাহ আলম হত্যা, ডাকাতি, অপহরণসহ বিভিন্ন অভিযোগে করা একাধিক মামলার আসামি বলে জানিয়েছেন রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া।

ওসি জানান, সোমবার সকালে চারটি এলজি, তিনটি গুলি, একটি গুলির খোসাসহ নিজ ঘর থেকে শাহ আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যে দুপুরে বাড়ির পুকুর সেচে একটি বিদেশি রাইফেল, একটি বিদেশি পিস্তল ও আটটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, শাহ আলম একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধ ৭-৮টি মামলা রয়েছে। এ ছাড়া দুটি হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামি তিনি। যেহেতু বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

এর আগে ৭ নভেম্বর একই ইউনিয়নের চৌধুরীহাট বাজারসংলগ্ন আইয়ুব আলী সওদাগরের বাড়ির পেছনের পুকুর সেচে একটি চায়নিজ রাইফেল, একটি শটগান ও সাতটি গুলি উদ্ধার করে পুলিশ।

