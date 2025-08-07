হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

হামলা মামলায় চট্টগ্রাম সার কারখানার সিবিএ নেতা কারাগারে

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

আনিসুর রহমান জুয়েল। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির মিছিলে হামলা মামলায় রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের (সিইউএফএল) সিবিএর নেতা আনিসুর রহমান জুয়েলকে (৩৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন।

এর আগে গতকাল বুধবার রাতে সিইউএফএল বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জুয়েল উপজেলার হাইলধর ইউনিয়নের পূর্ব মাইজপাড়া এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে। তিনি শ্রমিক লীগ চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা শাখার সহ-শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক ও সিবিএর আইনবিষয়ক সম্পাদক।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার আনিসুর রহমান জুয়েলের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবি দিঘির মোড়ে বিএনপির মিছিলে হামলার অভিযোগে একটি মামলা রয়েছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর আনোয়ারা থানায় মামলাটি করেন তৌহিদ মিয়া (৩৪) নামের এক ব্যক্তি।

মামলাটিতে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খানসহ ১১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া একই মামলায় হাইলধর ইউনিয়নের খাসখামা ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলমকেও (৫০) গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

