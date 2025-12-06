হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

বিমানবন্দরে পরিত্যক্ত লাগেজে মিলল ৮০০ কার্টন সিগারেট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক এরায়বেল হল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট জব্দ করেছে শুল্ক কর্তৃপক্ষ। আজ শনিবার সকালে বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৮০০ কার্টন বিদেশি ব্র্যান্ডের ‘MOND’ সিগারেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা সিগারেটের আনুমানিক মূল্য ৯০ লাখ টাকা।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, দিনের সকল আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ রুটিন তল্লাশি চালায়। সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে বিমানবন্দরের Lost & Found (হারিয়ে যাওয়া ও খুঁজে পাওয়া) এলাকার দিকে ছয়টি বড় লাগেজ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। লাগেজের মালিক বা কোনো দাবিদার না থাকায় শুল্ক গোয়েন্দা দল লাগেজগুলো খুলে দেখে।

এ সময় ছয়টি লাগেজে ৮০০ কার্টন বিদেশি সিগারেট পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এসব সিগারেট পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং কাস্টমসের নজরদারি এড়াতে পাচারকারীরা লাগেজগুলো পরিত্যক্ত রেখে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মো. ইব্রাহিম খলিল বলেন, জব্দ করা সিগারেটের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ ছাড়া পাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু করেছে শুল্ক কর্তৃপক্ষ। উদ্ধার করা সিগারেটের আনুমানিক মূল্য ৯০ লাখ টাকা বলেও জানান বিমানের এই কর্মকর্তা।

