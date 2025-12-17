চট্টগ্রামে থানায় অসুস্থ পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

চট্টগ্রামে ডিউটি শেষে থানায় ফেরার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মোজাম্মেল হক নামের পুলিশের এক কনস্টেবল মারা গেছেন।
আজ বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বেলা ২টা নাগাদ নগরের ডবলমুরিং থানার ভেতরে পুলিশের ওই সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাৎক্ষণিক থানায় থাকা সহকর্মীরা মোজাম্মেলকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত পুলিশ সদস্য মোজাম্মেল হকের বিপি নম্বর-৭৬৯৬০২২৫৫৬। তিনি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) ডবলমুরিং থানায় কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর নিজ বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ থানার আড়াইসিধা গ্রামে।
সিএমপির সহকারী কমিশনার (সদর) আমিনুর রশীদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এটা একটা স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল। টহল ডিউটি শেষে উনি থানায় ফেরার পর থানার ভেতরে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান। পরে সহকর্মীরা দ্রুত উনাকে চমেক হাসপাতালে নিলে সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, উনি স্ট্রোক করেছেন।’
চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক আলাউদ্দিন তালুকদার বলেন, বেলা ২টার দিকে এক পুলিশ সদস্যকে তাঁর সহকর্মীরা হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এনেছিলেন। তিনি স্ট্রোক করেছেন বলে তাঁর সহকর্মীরা জানিয়েছিলেন।