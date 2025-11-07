চট্টগ্রামের চালিতাতলীতে অটোরিকশাচালককে গুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার চালিতাতলী এলাকায় শারীরিক প্রতিবন্ধী অটোরিকশাচালক মো. ইদ্রিসকে গুলির ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) চান্দগাঁও ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
র্যাব-৭ চট্টগ্রামের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাফিজুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে জানান, পৃথক অভিযানে ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বায়েজিদ বোস্তামীর চালিতাতলী এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে শারীরিক প্রতিবন্ধী ইদ্রিস নামের ওই অটোরিকশাচালক গুলিবিদ্ধ হন। তিনি পরিবার নিয়ে বহদ্দারহাট এলাকায় থাকেন। ইদ্রিসের পরিবারের দাবি, মাদক কারবারে বাধা দেওয়ায় তাঁকে গুলি করা হয়েছে।
একই এলাকায় গত বুধবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ ও চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী সরোয়ার বাবলাসহ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। পরে সরোয়ার বাবলার মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় র্যাব দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।