হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ৫৩ দিনে চারবার ডিসি রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে ৫৩ দিনের ব্যবধানে চারবার ডিসি পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে এ ধরনের ঘন ঘন রদবদলকে অনেকেই অস্বাভাবিক হিসেবে দেখছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে সর্বশেষ চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে, চট্টগ্রামে যোগদানের মাত্র ২৫ দিনের মাথায় বর্তমান জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় নতুন ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ২৫তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম মিঞা। তিনি ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের ডিসি হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ১২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের প্রথম নারী জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন ফরিদা খানম। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ ওঠার পর যোগদানের এক বছর না পেরোতেই চলতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে ফরিদা খানমকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়।

তাঁর জায়গায় চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে। তবে ওই কর্মকর্তাকে চট্টগ্রামের নতুন ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলেও যোগদানের আগেই সে আদেশ বাতিল করে সরকার।

এরপর ১৫ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণলায়ের এক প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রামের নতুন ডিসি ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তৎকালীন ফেনী জেলা প্রশাসকের হিসেবে দায়িত্বে থাকা সাইফুল ইসলামকে। ওই প্রজ্ঞাপন জারির পর ১৯ অক্টোবর সাইফুল ইসলাম চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

যদিও মন্ত্রণালয় বলছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় প্রশাসনের রদবদলের অংশ হিসেবে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

রাঙ্গুনিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে শ্রমিক দল নেতা খুন

রাঙামাটিতে চলছে দুই দিনব্যাপী লেখক সম্মেলন; অংশ নিচ্ছেন দেড় শতাধিক লেখক

পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

বিলাসবহুল গাড়িতে মিলল ৩ কোটি টাকার ইয়াবা, চালক পলাতক

বৌদ্ধদের ধর্মীয় গুরু একুশে পদকপ্রাপ্ত ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের প্রয়াণ

চট্টগ্রামে সড়কে টায়ার জ্বালিয়েছে আওয়ামী লীগ, গণপরিবহনের সংখ্যা কম

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে দুদকের মামলায় বন কর্মকর্তা কারাগারে

শাহ আমানত বিমানবন্দরে পাঁচ যাত্রী থেকে ৭০০ গ্রাম সোনা জব্দ

টেকনাফে বঙ্গোপসাগর থেকে ১৩ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা