চট্টগ্রামে ৫৩ দিনে চারবার ডিসি রদবদল

চট্টগ্রামে ৫৩ দিনের ব্যবধানে চারবার ডিসি পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে এ ধরনের ঘন ঘন রদবদলকে অনেকেই অস্বাভাবিক হিসেবে দেখছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে সর্বশেষ চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে, চট্টগ্রামে যোগদানের মাত্র ২৫ দিনের মাথায় বর্তমান জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় নতুন ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ২৫তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম মিঞা। তিনি ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের ডিসি হিসেবে যোগদান করেছিলেন।
কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ১২ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের প্রথম নারী জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন ফরিদা খানম। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ ওঠার পর যোগদানের এক বছর না পেরোতেই চলতি বছরের ২১ সেপ্টেম্বর এক প্রজ্ঞাপনে ফরিদা খানমকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়।
তাঁর জায়গায় চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে। তবে ওই কর্মকর্তাকে চট্টগ্রামের নতুন ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলেও যোগদানের আগেই সে আদেশ বাতিল করে সরকার।
এরপর ১৫ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণলায়ের এক প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রামের নতুন ডিসি ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় তৎকালীন ফেনী জেলা প্রশাসকের হিসেবে দায়িত্বে থাকা সাইফুল ইসলামকে। ওই প্রজ্ঞাপন জারির পর ১৯ অক্টোবর সাইফুল ইসলাম চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছিলেন।
যদিও মন্ত্রণালয় বলছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় প্রশাসনের রদবদলের অংশ হিসেবে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।