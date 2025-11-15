হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মোবাইল মেরামতের টাকা চাইতে গিয়ে খুন, মূল হোতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

আকাশ ঘোষ (২৬)। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে এনায়েত বাজারে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আকাশ ঘোষ (২৬) নামের যুবক খুনের ঘটনায় মূল হোতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। এ সময় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়।

গতকাল শুক্রবার রাতে ও নগরের রেয়াজউদ্দিন বাজার, চৈতন্যগলি ও উপজেলা চন্দনাইশের রওশানাঘাট এলাকা থেকে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মূল হোতা মো. সানি ও তাঁর ভাই ইউসুফ এবং শাকিল আলম নামে সানির এক সহযোগী।

আজ শনিবার সকালে এ ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করে র‍্যাব-৭, চান্দগাঁও ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মো. তাওহিদুল ইসলাম জানান, পেশায় মোবাইল মেকানিক আকাশ ঘোষের দোকানে এক মাস আগে সানি নামে এক যুবক মোবাইলে ডিসপ্লে পাল্টিয়েছিলেন। সেই বাবদ সানি ১ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে কিছু টাকা দিয়ে বাকিটা পরে দেবেন বলেছিলেন। এটি নিয়ে দুজনের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। ঘটনার দিন সানির ডাকে আকাশ সেই পাওনা টাকা চাইতে গেলে তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়।

র‍্যাব কর্মকর্তা জানান, এই হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা সানি। খুনের ঘটনার পর তিনি চন্দনাইশ থানাধীন রওশানাঘাট এলাকায় মামার বাড়িতে আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তথ্য পেয়ে পরে সেখান থেকে সানিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর এনায়েত বাজার এলাকায় আকাশ ঘোষকে ছুরিকাঘাত করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওই ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজে আকাশ ঘোষের সঙ্গে এক যুবকের ধস্তাধস্তির করতে দেখা গেছে। এ সময় পাশে আরও কয়েকজন যুবক ও নারীর উপস্থিতি দেখা যায়। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে ওই যুবক আকাশকে ছুরিকাঘাত করেন। এ সময় স্থানীয় কয়েকজন তাঁদের ছাড়াতে আসে। পরে ওই যুবক ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। আকাশ ঘোষ সেখানে ঢলে পড়েন।

জানা যায়, নিহত আকাশ নগরীর এনায়েত বাজার গোয়ালপাড়া পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত সানিও এনায়েত বাজার এলাকার বাসিন্দা।

