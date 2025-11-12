চট্টগ্রামে দুদকের মামলায় বন কর্মকর্তা কারাগারে

চট্টগ্রামে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় সুলতানুল আলম চৌধুরী নামের এক বন কর্মকর্তাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। বুধবার (১২ নভেম্বর) চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্পেশাল জজ মিজানুর রহমানের আদালত এই আদেশ দেন। এর আগে আদালতে ওই বন কর্মকর্তা দুদকের মামলায় আত্মসমর্পণপূর্বক জামিনের আবেদন করেন।
সুলতানুল আলম চৌধুরী (৫৭) বোয়ালখালী উপজেলার পূর্ব গোমদণ্ডীর মধ্যম কড়লডেঙ্গা এলাকার আজহারুল হক চৌধুরীর ছেলে। তিনি বর্তমানে ফেনী জেলার দাগনভূঞায় রেঞ্জ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছেন।
দুদকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম রনি জানান, জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অবৈধভাবে অর্জন করে ভোগদখলের অভিযোগে দুদকের মামলায় বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা সুলতানুল আলম চৌধুরী আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন। আদালত উভয় পক্ষের শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
দুদক জানায়, এর আগে অভিযুক্ত বন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন নিয়েছিলেন। জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে পুনরায় জামিনের আবেদন করেন।
দুদকের মামলার এজাহার থেকে জানা গেছে, সুলতানুল আলম চৌধুরী অসৎ উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে ১ লাখ ৬১ হাজার ৬৪৮ টাকার অস্থাবর সম্পদের তথ্য গোপন করেন। এ ছাড়া তিনি ৫১ লাখ ৩৩ হাজার ৮৩৪ টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অবৈধভাবে অর্জন করে ভোগদখলে রেখেছেন।
২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল দুদকের চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এ আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলার তদন্ত শেষে ২০২৫ সালের ১২ মার্চ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।