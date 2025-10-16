হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

বিয়েবাড়িতে ডাকাতি: দায়িত্বে অবহেলায় ৩ পুলিশ প্রত্যাহার

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

ফাইল ছবি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বিয়েবাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে পুলিশের তিন সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) উপ-কমিশনার (উত্তর) আমিরুল ইসলাম।

প্রত্যাহার হওয়া পুলিশ সদস্যদের একজন এসআই আবদুল হালিম এবং অপর দুইজন কনস্টেবল আলমগীর হোসেন ও সাইফুদ্দিন। তাঁদের চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয় থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ঘটনার দিন পুলিশের পেট্রোল টিমের টহলে ছিলেন ওই তিন পুলিশ সদস্য। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে তাঁদের প্রত্যাহার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাত দেড়টার দিকে কর্ণফুলীর বড়উঠান ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শাহমীরপুর এলাকার মোহাম্মদ মিয়ার নতুন বাড়িতে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলের মাত্র ১০ ফুট দূরে থাকলেও ধাওয়া দেয়নি। এতে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পরে দায়িত্বে অবহেলার কারণে ঘটনাস্থলে ডিউটিতে থাকা তিন পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়।

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল কারখানায় ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২৩ ইউনিট

চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ১৪ ইউনিট

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বহুতল ভবনের ফ্ল্যাটে রহস্যজনক আগুন: একজন নিহত

অতীশ দীপঙ্কর ও সূর্য সেন হলে ভিপি পদে এগিয়ে ছাত্রদল

হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের হামলায় ছাত্রদল সভাপতির পর কর্মীরও মৃত্যু

নোয়াখালীতে ‘উন্মুক্ত অধিবেশনে’ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা

চাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ: কোন কেন্দ্রে কত ভোটার

চট্টগ্রামে ২০ কোটি টাকার দেশি-বিদেশি জাল মুদ্রা জব্দ, গ্রেপ্তার ২

চাকসু নির্বাচন: ৩৫ বছর পর ছাত্র প্রতিনিধি পাচ্ছে চবি

হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে ‘ছাত্রদল নেতা’ নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা