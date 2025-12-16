চবির উপ-উপাচার্যের বক্তব্য খণ্ডিতভাবে প্রচার করা হয়েছে, দাবি ১০১ শিক্ষকের

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের আলোচনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খানের দেওয়া বক্তব্যের কিছু অংশ খণ্ডিতভাবে প্রচার করে একটি মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে বলে দাবি করেছেন বিভিন্ন বিভাগের ১০১ শিক্ষক।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গণমাধ্যম পাঠানো ১০১ শিক্ষকের নাম, বিভাগসংবলিত এক বিবৃতিতে এ দাবি করে ওই ঘটনার নিন্দা জানানো হয়। বিবৃতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. ইসমত আরা হক।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, ‘মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসের বদলে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলের নামে যে প্রচার চলছে, তা ইতিহাস বিকৃতির নামান্তর বলে মনে করেন চবির ১০১ জন শিক্ষক। অতীতের ফ্যাসিবাদী একাধিপত্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রকৃত বিবরণ আড়াল করা হয়েছে। বর্তমানেও ফ্যাসিবাদী অপশক্তির অনুসরণ করে কোনো কোনো গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ ট্যাগ লাগানোর অশুভ রাজনীতিতে লিপ্ত হয়েছে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে দেশপ্রেমিক জনতা বিভাজনের এই রাজনৈতিক কূটচাল ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে। আমরা ফ্যাসিবাদী অপশক্তির অনুসরণে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ ট্যাগ লাগানোর অশুভ রাজনীতির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের আলোচনায় চবির উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খানের দেওয়া বক্তব্যের কিছু অংশ খণ্ডিতভাবে প্রচার করে একটি মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। যদিও চবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এর ব্যাখ্যা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, তিনি শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের অবমাননা হয় এমন কোনো কথা বলেননি; বরং হত্যার প্রকৃতি ও পরিকল্পনা নিয়ে আরও প্রামাণ্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ, ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পাকিস্তানি বাহিনী তখন পলায়নরত অবস্থায় ছিল।
পরবর্তী সময়ে মিত্রবাহিনীর নাম ধারণ করে ভারতীয় বাহিনী যে অবাধ লুটতরাজ করেছে, যার প্রতিবাদ করেন মেজর আ. জলিলসহ দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা। জহির রায়হানসহ অনেক বুদ্ধিজীবী হত্যার দায় তখনকার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ওপর ছিল। অতএব, বিজয়ের প্রাক্কালে বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রকৃত কারণ এবং এর নেপথ্যের হত্যাকারী চক্রকে একটি স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে উন্মোচিত করা দরকার।’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, যারা সত্যাসন্ধানী ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনাটি অনুসন্ধানের বদলে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ স্লোগান তুলে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়, তারা ভারতীয় আধিপত্যবাদের এজেন্ট এবং বিতাড়িত আওয়ামী-বাকশালি ফ্যাসিবাদের অনুচর। জুলাই বিপ্লবের রক্তমাখা চেতনায় দেশপ্রেমিক ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী ছাত্র-জনতা এসব দেশবিরোধী, গণতন্ত্র হত্যাকারী, ছাত্র-জনতার বুকে গুলি করা ও বিভাজন সৃষ্টিকারী অপশক্তির প্রেতাত্মাদের দাঁতভাঙা জবাব দেবে।
উল্লেখ্য, গত রোববার বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে উপাচার্যের দপ্তরে আয়োজিত আলোচনা সভায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নিয়ে উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. শামীম খান বলেন, ‘আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ দেশকে আরেকটা দেশের করতরাজ্যে পরিণত করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রমূলক হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনী যখন দেশ থেকে পালানোর জন্য চেষ্টা করছিল, তখন তারা জীবিত থাকবে না মৃত থাকবে, সে বিষয়ে কোনো ফয়সালা হয়নি, সে সময় পাকিস্তানি যোদ্ধারা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটি আমি মনে করি রীতিমতো অবান্তর। এই হত্যাকাণ্ড একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল।’
এ বক্তব্যের পরপরই ওই দিন রাতে বিক্ষোভ মিছিল করে শাখা ছাত্রদল। সোমবার উপ-উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে বেলা ১টার দিকে প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন তাঁরা। প্রায় ৮ ঘণ্টা তালাবদ্ধ থাকার পর রাত সাড়ে ৮টার দিকে তালা খুলে দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার চবি প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শামীম উদ্দিন খান উপস্থিত হলে বিজয় দিবসের কর্মসূচি বর্জন করে শাখা ছাত্রদল। পরে চাকসুর ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি বক্তব্য দিতে উঠলে শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দিতে থাকে। একপর্যায়ে ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন ভিপি ইব্রাহিম রনির দিকে তেড়ে আসেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টররিয়াল বডির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।