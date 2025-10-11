হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরের জিইসি মোড় এলাকায় কনসার্ট চলাকালে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে এবং ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন অন্তত তিনজন। তবে পুলিশ বলছে, স্লোগান দেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। কনসার্টে যাওয়া উচ্ছৃঙ্খল কয়েকজন যুবক ভাঙচুর করায় পুলিশ অ্যাকশনে গেছে।

কনসার্ট ঘিরে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে। এ সময় সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ লাঠিপেটা ও শটগান দিয়ে গুলি ছোড়ে। এ ছাড়া ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় কয়েকজনকে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জিইসি কনভেনশন হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে আহতদের মধ্যে একজন মো. শরিফ (২৩)। তিনি খুলশী থানার ডেবারপাড় এলাকার শফিকুর রহমানের ছেলে। আহত বাকিদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

কনসার্টে থাকা প্রত্যক্ষদর্শীর একজন নাম প্রকাশ না করে জানান, কনসার্ট শুরুর পর সন্ধ্যায় ব্যান্ড দল আর্টসেল গান পরিবেশনের জন্য মঞ্চে ওঠে। তারা দুটি গান পরিবেশনের পর আর গান পরিবেশনে অপারগতা জানায়। এশার আজানের কিছুক্ষণ আগে কনসার্টের সামনে থাকা কয়েকজন যুবক ‘শেখ হাসিনা’ ও’ জয় বাংলা’ বলে স্লোগান দেন।

এ সময় কনসার্টে উপস্থিত স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে জিইসি কনভেনশনে তাণ্ডব চালানো হয়।

খুলশী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নজরুল ইসলাম সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে কী কারণে সংঘর্ষ হয়েছে, তা জানাতে পারেননি।

নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) শ্রীমা চাকমা খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলেন, ‘হোন্ডা কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান ছিল জিইসি কনভেনশন হলে। ওই অনুষ্ঠানের একটি অংশ ছিল কনসার্ট। আয়োজকেরা কনসার্টের অনুমতি নেয়নি। একপর্যায়ে সেখানে উচ্ছৃঙ্খল কিছু যুবক ও তরুণ ভাঙচুর চালান। পুলিশ খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে লাঠিপেটা করে এবং শটগানের গুলি ছোড়ে।’

একই বিষয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক নুরুল আলম আশেক জানান, জিইসি মোড় এলাকায় শরিফ নামের একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে মেডিকেলে আনা হয়েছে। চিকিৎসা চলছে।

