মুজিব বাহিনীর গণহত্যার প্রতিক্রিয়া ২৫ মার্চে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্র্যাকডাউন: জামায়াত নেতা

বিজয় দিবসের আলোচনায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরের আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেছেন, ‘২৫ মার্চের আগে মুজিব বাহিনী এলাকায় এলাকায় গণহত্যা চালিয়েছিল। এই গণহত্যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ২৫ মার্চে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নামিয়ে ক্র্যাকডাউন করে দিয়েছিল।’
বিজয় দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম মহানগরের বহদ্দারহাটে আয়োজিত সমাবেশে এবং দেওয়ানবাজারে মহানগর জামায়াতের কার্যালয়ে আলোচনা সভায় নজরুল ইসলাম এসব মন্তব্য করেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ তুলে আবারও রাজনীতির পুরোনো দুষ্টচক্র ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টা চলছে।
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘ওআইসি সম্মেলনে যোগদান এবং ফরগেট অ্যান্ড ফরগিভ রাজনীতি করে শেখ মুজিবুর রহমান চেষ্টা করলেও...অবশেষে বাকশাল এবং দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছিল। সার্ক গঠন, শাহ্ আজিজ, মশিউর রহমান গং নিয়ে দল গঠন করে ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। অবশেষে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিয়ে শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তনের ১৪ দিনের মাথায় তাঁকেও খুন হতে হয়েছে।’
জামায়াতের নেতা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অসংখ্য মানুষের ত্যাগ-কুরবানির বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। পরবর্তীকালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ওয়াদা দিয়েছিল ইসলামের আলোকে, বৈষম্যহীন, ইনসাফপূর্ণ, গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করবে। গণতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। অবশেষে বাধ্য হয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরও তাঁর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি।’
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, পাকিস্তানি গোষ্ঠী গড়িমসি করতে করতে শেষ পর্যন্ত ২৫ মার্চে আমাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে। কিন্তু সেই রাতের সঠিক ইতিহাস আমাদের জানানো হয়নি। আজকের দিনে ইতিহাসের কালো অধ্যায়গুলো উদ্ধার করতে হবে। মূলত ২৫ মার্চের আগে মুজিব বাহিনী এলাকায় এলাকায় গণহত্যা চালিয়েছিল। এই গণহত্যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ২৫ মার্চে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নামিয়ে ক্র্যাকডাউন করে দিয়েছিল।
জামায়াত নেতা অভিযোগ করে বলেন, ৬ থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী এক সপ্তাহ যুদ্ধ করে আমাদের বিজয়ের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং ঢাকাসহ প্রধান সড়কগুলো দখলে নেয়। এরপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরিকল্পনায় ১৪ ডিসেম্বর আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আরও প্রশ্ন তোলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী বিজয়ের দিনে কোথায় ছিলেন? আত্মসমর্পণ দলিলে তাঁকে কেন স্বাক্ষর করতে দেওয়া হয়নি? আজ আমাদের এসব ইতিহাস জানতে হবে।’
মহানগর জামায়াতের আমির বলেন, ‘৫৪ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দেশ শাসন করলেও মানুষ স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ পায়নি। ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষ সেই স্বাধীনতার স্বাদ পেতে শুরু করেছে। তাই ১৬ ডিসেম্বরের পাশাপাশি আমাদের ৩৬ জুলাইকেও স্মরণ করতে হবে।’
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘৫৪ বছরেও আমাদের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস জানতে দেওয়া হয়নি। ভারতের শিখিয়ে দেওয়া গল্প আমাদের গেলানো হয়েছে। আজকের এই দিনে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে।’
জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ উল্লাহর সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা খাইরুল বাশার ও ফয়সাল মুহাম্মদ ইউনুস, মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিদ্দিকুর রহমান, চট্টগ্রাম মহানগরীর সাংগঠনিক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম মহানগর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এস এম লুৎফর রহমান প্রমুখ।
নগর জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুজ্জামান হেলালীর সভাপতিত্বে বহদ্দারহাটের সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, নগর কমিটির সেক্রেটারি মুহাম্মদ নুরুল আমিন, সহকারী সেক্রেটারি মুহাম্মদ উল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. এ কে এম ফজলুল হক প্রমুখ।