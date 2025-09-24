চট্টগ্রামে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ছাত্রলীগের মিছিল

চট্টগ্রাম নগরীতে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ব্যানার নিয়ে ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ। এ সময় আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও ছিলেন।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নগরের দামপাড়ায় অবস্থিত পুলিশ লাইনস ও সিএমপি কার্যালয়ের সামনে এই ঝটিকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
৪৮ সেকেন্ডের মিছিলের একটি ভিডিও পরে আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা হয়।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে একটি ব্যানার নিয়ে নগরের শিল্পকলা একাডেমিসংলগ্ন এমএম আলী রোডের মুখে জড়ো হয়ে ২০ থেকে ২৫ জন বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন।
মিছিলটি দামপাড়ায় পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় পেরিয়ে গরীবুল্লাহ শাহ মাজারসংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে একটি পুলিশের গাড়ি দেখে সেটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।
তাঁদের হাতে থাকা ব্যানারে লেখা ছিল—‘হঠাও ইউনূস, বাঁচাও দেশ’, ‘শেখ হাসিনাতেই আস্থা’, ‘শেখ হাসিনা ফিরবেই, বিজয় আসবেই’।
জানতে চাইলে খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন জানান, মিছিলে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
জানা গেছে, মিছিলের ঘটনার পর ওই এলাকায় পুলিশের টহল টিমের দায়িত্বরত একজন উপপরিদর্শককে বরখাস্ত করা হয়েছে।