হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ছাত্রলীগের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ঝটিকা মিছিল করেছে ছাত্রলীগ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরীতে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে ব্যানার নিয়ে ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ। এ সময় আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও ছিলেন।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নগরের দামপাড়ায় অবস্থিত পুলিশ লাইনস ও সিএমপি কার্যালয়ের সামনে এই ঝটিকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

৪৮ সেকেন্ডের মিছিলের একটি ভিডিও পরে আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করা হয়।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে একটি ব্যানার নিয়ে নগরের শিল্পকলা একাডেমিসংলগ্ন এমএম আলী রোডের মুখে জড়ো হয়ে ২০ থেকে ২৫ জন বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন।

মিছিলটি দামপাড়ায় পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় পেরিয়ে গরীবুল্লাহ শাহ মাজারসংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে একটি পুলিশের গাড়ি দেখে সেটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

তাঁদের হাতে থাকা ব্যানারে লেখা ছিল—‘হঠাও ইউনূস, বাঁচাও দেশ’, ‘শেখ হাসিনাতেই আস্থা’, ‘শেখ হাসিনা ফিরবেই, বিজয় আসবেই’।

জানতে চাইলে খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীন জানান, মিছিলে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

জানা গেছে, মিছিলের ঘটনার পর ওই এলাকায় পুলিশের টহল টিমের দায়িত্বরত একজন উপপরিদর্শককে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাবেদের চেক দিয়ে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন, কর্মকর্তা আটক

লক্ষ্মীপুরে স্কুলে ঢুকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে মারধর: আহত ২০, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

দুর্গাপূজা ঘিরে পার্শ্ববর্তী দেশ মিথ্যা সংবাদ ছড়াতে পারে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাঙ্গুনিয়ায় রাজমিস্ত্রিকে গলা কেটে হত্যা

দাবি আদায়ে অনড় আইআইইউসির শিক্ষার্থীরা, ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা

সীতাকুণ্ডে ফিলিং স্টেশনে বিস্ফোরণ, আহত ৫

আত্মহত্যার ঘোষণা দিয়ে ফেসবুক লাইভ, অতঃপর

কুমেক হাসপাতাল: ওষুধের নামে কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ

কুকি-চিনের পোশাক জব্দের মামলায় ইউপিডিএফ নেতা ৮ দিনের রিমান্ডে

চট্টগ্রামে যুবদল কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা