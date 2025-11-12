খেলার মাঠে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শিক্ষার্থী

ফুটবল খেলার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। নিহত শিক্ষার্থীর নাম বিজয় দত্ত (২৯)। তিনি মেকানিক্যাল টেকনোলজির ষষ্ঠ পর্বের ছাত্র ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাঠে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. কামাল হোসেন।
নিহত বিজয় দত্তের বাড়ি আনোয়ারা উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের পদ্মপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম শিবু মহাজন।
গতকাল বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে মাঠে নামেন বিজয়। খেলার মাঝে হঠাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহপাঠীরা ভেবেছিলেন, হয়তো অতিরিক্ত গরম বা ক্লান্তির কারণে মাথা ঘুরে পড়েছেন তিনি। কোনো সাড়া না পেয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বিজয়কে মৃত ঘোষণা করেন।
চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. কামাল হোসেন বলেন, ‘তার এভাবে চলে যাওয়া আমাদের অত্যন্ত মর্মাহত করেছে। গতকাল সন্ধ্যার পর আমি খবর পাই, সে মাঠে খেলার সময় লুটিয়ে পড়ে এবং পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট পরিবার ও সহপাঠীরা। আমরা তার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’