হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

লন্ডনে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ চসিক মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

লন্ডনে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ চসিক মেয়রের। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ ১৭ বছর পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন লন্ডন সফররত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টার দিকে এ সাক্ষাৎ হয়েছে বলে জানা গেছে। পরে রাত ১টার দিকে তারেক রহমানের সঙ্গে একটি ছবি নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন শাহাদাত হোসেন।

চসিক মেয়র লেখেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর পর আমার নেতা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের সঙ্গে।’ এর নিচে লেখেন—‘কিংস্টন, লন্ডন।’

ছবিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে চসিকের মেয়র পদে এক বছর দায়িত্ব পালন উপলক্ষে প্রকাশিত একটি বই তুলে দিতে দেখা যায়।

সাক্ষাতে দেশের রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হয়েছে বলে জানা গেছে। এর আগে গত সপ্তাহে ব্যক্তিগত সফরে যুক্তরাজ্যে যান মেয়র শাহাদাত।

সম্পর্কিত

চবি শিক্ষার্থী ও জোবরা গ্রামবাসী সংঘর্ষের মামলার আসামি গ্রেপ্তার

দুর্নীতির অভিযোগ তুলে চবির শাহ আমানত হল প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা

বাংলাদেশের ২৯ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

সীতাকুণ্ডে উল্টো পথের ট্রাককে পাশ কাটাতে গিয়ে বাস খাদে, নিহত ৫

বন্দর ইজারা দেওয়া রুখতে নগরীতে মশাল মিছিল

মোবাইল মেরামতের টাকা চাইতে গিয়ে খুন, মূল হোতা গ্রেপ্তার

ভিওআইপি সরঞ্জামসহ রামগড়ে আটক চীনা দুই নাগরিকসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখাল পুলিশ

চট্টগ্রাম নগরী: সন্ত্রাসীরা খুনোখুনিতে, পুলিশ আছে হুংকারে

ছোটখাটো বিষয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই: আমীর খসরু

চট্টগ্রামে ৫৩ দিনে চারবার ডিসি রদবদল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা