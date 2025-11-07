ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বিএনপি নেতা কর্নেল (অব.) আজিম উল্লাহ বাহার মনোনয়ন না পাওয়ায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা।
আজ বিকেলে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এ সময় বিক্ষুব্ধরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে দেন। এতে সড়কে যানজট তৈরি হয়। দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী ও চালকেরা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলা সদরের দলীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রঘোষিত ৭ নভেম্বরের সংহতি দিবসের সভার আয়োজন করেন উপজেলা বিএনপি। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আজিম উল্লাহ বাহার। একই সময় কার্যালয় থেকে ৫০০ গজ দূরে রাজঘাটে একই কর্মসূচি দেন বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া সরোয়ার আলমগীরের অনুসারীরা। বিকেল থেকে উভয় পক্ষের অনুসারীরা দলে দলে নিজ নিজ সভাস্থলে যোগ দেন। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সরোয়ার আলমগীরের নেতৃত্বে একটি মিছিল বিবিরহাট বাজার প্রদক্ষিণ করেন। কিছুক্ষণ পরেই দলীয় কার্যালয়ের সামনে আজিম উল্লাহ বাহারের অনুসারীরা টিউব-টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। তাঁরা বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তন করে আজিম উল্লাহ বাহারকে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি জানান। খবর পেয়ে ফটিকছড়ি থানা ও নাজিরহাট হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেন এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।
উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আজিম উল্লাহ বাহার বলেন, ‘আমরা সংহতি দিবসের সভাটি করে চলে যাই। পরে দলের নেতা-কর্মীরা আবেগের বশে কিছুটা বিশৃঙ্খলা করেন ও সড়কে নেমেছেন। পরে বুঝিয়ে তাদের ক্ষান্ত করি। পুলিশও এতে সহযোগিতা করেছেন।’
বিএনপির মনোনয়নপ্রাপ্ত সরওয়ার আলমগীর বলেন, ‘নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ আছেন ও থাকবেন। আবেগের বশে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো ঘটতেই পারে।’
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহমদ বলেন, ‘সড়কে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখে আমরা সেখানে গিয়ে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি।’