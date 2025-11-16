বাংলাদেশের ২৯ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে ঘন কুয়াশার কবলে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলা চট্টগ্রামের ‘আমানা গণি’ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ২৯ জন জেলে-মাঝিকে আটক করেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে। জেলেসহ ট্রলারটিকে ভারতের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উপকূলীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।
ট্রলারটির মালিক প্রতিনিধি ইমরুল কায়েস জানিয়েছেন, গত ১২ নভেম্বর ট্রলারটি চট্টগ্রামের ফিশারিঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে এবং মহেশখালীর ধলঘাটা থেকে ১৩ নভেম্বর সকালে সাগরে মাছ ধরতে যায়। ট্রলারে দুজন মাঝি, একজন চালকসহ মোট ২৯ জন জেলে ছিলেন। শনিবার রাতেই মাঝিদের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন যে কুয়াশার কারণে পথ হারিয়ে ট্রলারটি সীমান্তের কাছাকাছি চলে যাওয়ায় ভারতীয় কোস্ট গার্ড তাদের আটক করেছে। বিষয়টি মৎস্য অধিদপ্তরকেও জানানো হয়েছে, তবে আটকের সুনির্দিষ্ট কারণ এখনো নিশ্চিত নয়।
আটক হওয়া জেলেদের মধ্যে রয়েছেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, আবু বক্কর, ফেরদৌস (চালক), সায়েদ আলী, বখতিয়ার আলম, শহিদুল্লাহ, আবু ছৈয়দ নূরী, সাইফুল ইসলাম, তাহসীন, সাহাব উদ্দিন, তারেকুল ইসলাম, মিন্নাতু, মোহাম্মদ তারেক, ফুতু আলম, সাজ্জাদ, নেছার আহমদ, সালমান, জসিম উদ্দিন, কালু মিয়া, মিজান, আরাফাত, হারুন, মিঠু, হাসান, পারভেজ ও তৈহিদসহ ২৯ জন।
ট্রলারের মাঝি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের মামা ইমরুল কায়েস বলেন, আটক জেলেদের পরিবার উৎকণ্ঠায় রয়েছে।
জেলে নেছার আহমদের স্ত্রী সালেহা বেগম জানান, শনিবার সন্ধ্যায় তার স্বামীর সঙ্গে শেষ কথা হয়। নেছার তাকে জানান যে তারা কুয়াশার কারণে দিক হারিয়ে ফেলেছেন এবং অজানা দিকে যাচ্ছেন। এরপর আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
সামুদ্রিক মৎস্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রামের পরিচালক আব্দুস ছাত্তার আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি ভিন্ন মাধ্যমে শুনেছেন। ট্রলারের মালিকপক্ষ এখনো লিখিতভাবে জানায়নি। লিখিত আবেদন পেলে ট্রলার উদ্ধারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।