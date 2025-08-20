যুবলীগ নেতা বাবর দম্পতির বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

যুবলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় উপ-অর্থ সম্পাদক হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর (৫১) ও তাঁর স্ত্রী জেসমিন আক্তারের (৪৪) বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ৩ কোটি টাকা সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১-এ মামলা দুটি দায়ের করেন সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. নওশাদ আলী।
দুদক জানায়, একটি মামলায় বাবরের বিরুদ্ধে ৩০ লাখ ৮৮ হাজার ৩৯০ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৮৮ লাখ ৮৭ হাজার ৩৬০ টাকা সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।
পৃথক আরেক মামলায় পেশায় গৃহিণী জেসমিন আক্তারের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১ কোটি ৮৩ লাখ ৯ হাজার ৮৮০ টাকার সম্পদ অর্জন ও ১৫ লাখ ৫০ হাজার ৫৮০ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনা হয়।
জেসমিন আক্তারের এসব অবৈধ সম্পদ অর্জনের পেছনে তাঁর স্বামী বাবরের সহায়তা করায় তাঁকেও এই মামলায় আসামি করা হয়।
দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১-এর উপপরিচালক সুবেল আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, একটি মামলায় জেসমিন আক্তার চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং তাঁর স্বামী বাবরের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
অপর মামলায় হেলাল আকবর চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় অভিযোগ আনা হয়।
এর আগে দুদক কার্যালয়ে ২০২২ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি বাবরের এবং একই বছর ১৪ মার্চ জেসমিন আক্তারের সম্পদ বিবরণী দাখিল করা হয়।
তিন বছর দীর্ঘ তদন্ত করে চলতি বছর ১ জুন দুজনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করেন দুদকের সহকারী পরিচালক নওশাদ আলী।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, বাবর দুদকে জমা দেওয়া তাঁর সম্পদ বিবরণীতে ১ কোটি ৬৮ লাখ ৩৪ হাজার ৯৯০ টাকা অস্থাবর সম্পদ এবং ৯ লাখ ৯ হাজার ২৫০ টাকা স্থাবর সম্পদের তথ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু দুদকের অনুসন্ধানে বাবরের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার ওপর অবৈধ সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়।
জেসমিন আক্তার তাঁর সম্পদ বিবরণীতে ২ কোটি ১০ লাখ ১৮ হাজার ৪২০ টাকা স্থাবর সম্পদ ও ২৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা অস্থাবর সম্পদ অর্জনের তথ্য দেন।
সম্পদ যাচাইয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ২ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য পায়। এসব সম্পদের বৈধ উৎসের কোনো রেকর্ড বা কাগজপত্র দেখাতে না পারায় তিনি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।
দুদক বলেছে, জেসমিন আক্তার পেশায় একজন গৃহিণী। তাই তাঁর নামে অর্জিত সব সম্পদ তাঁর স্বামীর টাকায় করা। তাঁর স্বামী হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর তাঁকে এসব অবৈধ সম্পদ অর্জনে সহায়তা করে দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।