কর্ণফুলীতে জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব, বাবা ও দুই ছেলেকে কুপিয়ে জখম

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে জমি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে দুই ছেলেসহ বাবাকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার শিকলবাহা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার দইয়্যার ভাণ্ডার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিরা হলেন ওই বাড়ির নুর মোহাম্মদ (৫৭) ও তাঁর দুই ছেলে আবদুল কাদের (৩৪) ও ফজল কাদের (৩২)। তাঁদের মধ্যে ফজল কাদেরের অবস্থা গুরুতর বলে পুলিশ ও ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নুর মোহাম্মদ ও প্রতিবেশী মৃত আবদুল নবী ওরফে প্রকাশ নবীর পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। আজ সকালে বাড়ির পাশে একটি পরিত্যক্ত ডোবাতে মাছের ছিপ বসানো নিয়ে নুর মোহাম্মদ ও আবদুল নবীর ছেলে দিদারের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়।
তর্কাতর্কির একপর্যায়ে দিদারের সঙ্গে তাঁর ভাই আবদুর রহমান, সোহেল, আব্বাস, আবদুল হালিম ও তাঁর ছেলে রাকিব সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নুর মোহাম্মদ ও তাঁর দুই ছেলেকে ঘরে ঢুকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করেন। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যান।
আজ দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, আহত ব্যক্তিদের ঘরের মেঝে ও উঠানে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। আহত নুর মোহাম্মদের স্ত্রী এবং আহত আবদুল ও ফজলের মা নুর নাহার বেগম ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের বলেন, ‘নবীর ছেলে দিদার, আবদুল হালিম, সোহেল, আব্বাস, আব্দুর রহমান ও তাদের নাতি রাকিব দা-কিরিচ দিয়ে আমার স্বামী ও দুই ছেলেকে ধাওয়া দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে কুপিয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘তারা আমাদের আগে থেকেই মারার জন্য হুমকি দিয়েছিল। আজ তারা পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছে।’
চমেক হাসপাতাল থেকে আহত নুর মোহাম্মদের ছেলে আমজাদ বলেন, ‘মৃত আবদুল নবীর সন্তানেরা একত্রিত হয়ে আমাদের পরিবারের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে। এখন ভাই ফজল কাদের ও বাবা আইসিইউতে আছে। তাদের কারও জ্ঞান ফেরেনি। আরও এক ভাই আবদুল কাদেরও চিকিৎসাধীন রয়েছে। তিনজনের অবস্থা গুরুতর। আমরা এ ঘটনায় মামলা করব।’
ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত মৃত আবদুল নবীর সন্তানেরা পলাতক রয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা কর্ণফুলী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল হক জানান, হামলার ঘটনায় এক পরিবারের তিনজন গুরুতর আহত হয়ে চমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ফজল কাদেরের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
তিনি আরও জানান, হামলাকারীরা পলাতক থাকায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি। তবে ওই পরিবারের দুই পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ হেফাজতে আনা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে হামলায় ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।
কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শরীফ বলেন, ঘটনাস্থল পুলিশ পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।