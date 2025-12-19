হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

বান্দরবানে সাবেক পার্বত্যমন্ত্রী বীর বাহাদুরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

বান্দরবান প্রতিনিধি

সাবেক পার্বত্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিংয়ের বাসভবনে গতকাল রাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বান্দরবানে সাবেক পার্বত্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিংয়ের বাসভবনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে জেলা শহরে এই ঘটনা ঘটে। এদিকে আজ বেলা ১১টা থেকে বীর বাহাদুর উশৈসিংকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রেড জুলাইয়ের নেতা-কর্মীরা পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাও করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে একদল ছাত্র-জনতা বান্দরবান জেলা শহরের রাজার মাঠসংলগ্ন এলাকায় বীর বাহাদুর উশৈসিংয়ের পাঁচতলা বাসভবনে হামলা চালায়। পরে ভবনের একাংশে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এতে ভবনের বেশির ভাগ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভবনের নিচতলায় থাকা একটি পাজেরো, একটি প্রাইভেট কার, একটি মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন আসবাব পুড়ে যায়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় নিরাপত্তার স্বার্থে বান্দরবান শহরের বিদ্যুৎ-সংযোগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়।

বান্দরবান ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ফারুক আহমেদ জানান, অগ্নিকাণ্ডে গাড়ি ও আসবাবপত্রের ব্যাপক ক্ষতি হলেও কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে নির্ধারণ করা হবে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর রাতে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ মিছিল বের করে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলের একাংশ সাবেক মন্ত্রীর বাসভবনের সামনে পৌঁছে ভাঙচুর চালায় এবং একপর্যায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পর থেকে বান্দরবান জেলা শহরে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও রাজার মাঠ এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

বান্দরবানের পুলিশ সুপার আবদুর রহমান বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে গিয়ে পুলিশের একজন সদস্য আহত হয়েছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান।

এদিকে সাবেক পার্বত্যমন্ত্রী ও বান্দরবান আসনে সাতবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর উশৈসিংকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রেড জুলাইয়ের নেতা-কর্মীরা পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাও করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে তাঁরা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেন।

