সাবেক ভূমিমন্ত্রী জাবেদের চেক দিয়ে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন, কর্মকর্তা আটক

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের নামে ইস্যু করা ১১টি চেক ব্যবহার করে চারটি ব্যাংক থেকে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় জাবেদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান আরামিট গ্রুপের কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমকে আটক করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ২টার দিকে নগরীর চান্দগাঁও থানাধীন কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকায় আরামিট গ্রুপের অফিস থেকে তাঁকে আটক করা হয় বলে জানান দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় চট্টগ্রাম-১-এর উপপরিচালক সুবেল আহমেদ।
আটক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম আরামিট গ্রুপের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) হিসেবে কর্মরত।
দুদক চট্টগ্রাম কার্যালয়ের তথ্যে, জাবেদের চেক ব্যবহার করে ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ও মেঘনা ব্যাংক থেকে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা তোলা হয়।
এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকে চারটি চেকে ১ কোটি টাকা উত্তোলন, জনতা ব্যাংকে তিনটি চেকে ৩০ লাখ টাকা, সোনালী ব্যাংকে তিনটি চেকে ৩৬ লাখ টাকা ও মেঘনা ব্যাংকে একটি চেক ব্যবহার করে ১০ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়।
দুদকের সরকারি কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট মোকাররম হোসাইন জানান, ইউসিবিএল থেকে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের মামলার আসামি আরামিটের এজিএম জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সই করা চেকগুলোর আসল কপিসহ (মুড়ি) জাহাঙ্গীর আলমকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের মালিকের অনুপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া টাকা উত্তোলনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
এর আগে গত ২৪ জুলাই দুদক বাদী হয়ে সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, তাঁর স্ত্রী, ভাই-বোনসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এ মামলাটি করে।
এর আগে গত ২৪ জুলাই ইউসিবিএল ব্যাংক থেকে ২৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচারের অভিযোগে জাবেদ, তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামানসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। দুদক ঢাকা কার্যালয়ের উপপরিচালক মশিউর রহমান মামলাটির বাদী।
এদিকে দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের দ্বিতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ (ভারপ্রাপ্ত) মো. আবদুর রহমানের আদালত সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামানের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির আদেশ দিয়েছেন।
একই দিন ভোরে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা এলাকার সাবেক মন্ত্রীর স্ত্রীর গাড়িচালকের বাড়ির পাশ থেকে ২৩ বস্তা নথিপত্র জব্দ করে দুদক। দুদক বলছে, নথিপত্রগুলো সাবেক মন্ত্রী জাবেদের দেশে-বিদেশে থাকা সম্পদের দলিলসহ বিভিন্ন হিসাবনিকাশের।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান নথিপত্র প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর জানিয়েছেন, তাঁরা কিছু সম্পদের নাম পেয়েছেন। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় জাবেদের নামে সম্পদ রয়েছে।