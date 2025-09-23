এবার চাকসু নির্বাচন ৩ দিন পিছিয়ে ১৫ অক্টোবর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ তিন দিন পিছিয়ে ১৫ অক্টোবর (বুধবার) নির্ধারণ করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।
জানা যায়, চাকসু নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এ সময় বাড়ানো হয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত দুর্গাপূজার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে।
সে হিসাবে প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণার সময় পাবেন মাত্র পাঁচ দিন, যা খুবই কম। তাই গতকাল সোমবার প্রার্থীরা দাবি জানান যেন প্রচারণার বিষয়টি মাথায় রেখে নির্বাচন পেছানো হয়।
এ বিষয়ে কমিশনের সদস্যসচিব আরিফুল হক সিদ্দিকী আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রচারণায় খুবই কম সময় পাচ্ছিলেন প্রার্থীরা। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই নির্বাচন পেছানোর দাবি জানান তাঁরা। সেটিকে আমলে নিয়ে নির্বাচন তিন দিন পেছানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ১৬ অক্টোবর ধার্য করা হয়েছে।