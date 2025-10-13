হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণ: আহত একজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চমেক হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল ভবনে এসি বিস্ফোরণের ঘটনায় সাততলা থেকে নিচে পড়ে আহত হওয়া এক কর্মচারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে চমেক হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শওকত ওসমান নামের ওই কর্মচারী মারা যান। চমেক হাসপাতালে পুলিশের দায়িত্বরত এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

শওকত ওসমান গণপূর্তের অধীনে হাসপাতালের আউটসোর্সিং কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি নগরের পতেঙ্গা থানার বিজয়নগর এলাকার বাসিন্দা। ছাদে বিস্ফোরণের ঘটনার সময় তিনি ছিটকে সাততলা থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। এই ঘটনায় দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন বাকি দুজন হলেন মো. মিশকাত ও মো. তানভীর। তাঁরাও আউটসোর্সিং কর্মচারী ছিলেন। তাঁদের সবার বয়স ২৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

আজ বেলা ১১টায় চমেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সাততলা ভবনের ছাদে এসির কাজ করার সময় বিকট শব্দে এসি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। হাসপাতালের কর্মচারী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এতে শওকত ছাদ থেকে ছিটকে পড়ে নিচে পড়ে যান। বাকি দুজন ছাদে দগ্ধ অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরে তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার পর থেকে শওকতকে আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। চার ঘণ্টা পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দগ্ধ মিশকাত ও তানভীর হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি আছেন। তবে তাঁরা আশঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

চমেক হাসপাতালে এসিতে কাজ করার সময় দগ্ধ ৩

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক বলেন, হাসপাতালের ছাদে সাততলায় কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণকক্ষে কাজ করছিলেন গণপূর্ত বিভাগের তিনজন এসি টেকনিশিয়ান। একপর্যায়ে এসির বিস্ফোরণ হলে তাঁরা দগ্ধ হন।

সম্পর্কিত

ইয়াবাসহ যাত্রীবাহী বাস জব্দ, চালক-সুপারভাইজার গ্রেপ্তার

চমেক হাসপাতালে এসিতে কাজ করার সময় দগ্ধ ৩

সীতাকুণ্ডে যুবদল নেতা রোকনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি

টেকনাফে ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ২৮ রোহিঙ্গা উদ্ধার, আশ্রয়দাতা যুবক গ্রেপ্তার

চাকসু নির্বাচনের দুই দিন আগে আজীবন বহিষ্কার হলেন ছাত্রদল নেতা

থানার ভেতরে সাংবাদিকদের কিল-ঘুষি মারলেন উপকমিশনার

অবৈধ ভাটা বন্ধ না হলে উপদেষ্টা রিজওয়ানাকে চেয়ারে রাখব না— হুঁশিয়ারি এনসিপি নেতার

এনসিপি আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানে: সিইসি

নতুন বউ নিয়ে ঘরে ঢোকার পরই ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতের হানা, ১০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট

আনোয়ারায় সিএনজির চালক সাজ্জাদ হত্যা: যাত্রী সেজে ছিনতাই, গ্রেপ্তার ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা