চট্টগ্রামে দিনদুপুরে অপহরণের চেষ্টা, গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালায় সন্ত্রাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানাধীন বাদুরতলা এলাকায় দিনদুপুরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক দোকান কর্মচারীকে অপহরণের চেষ্টা করেছে মোটরসাইকেলে আসা দুই যুবক। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয়দের বাধা ও ধাওয়ায় সন্ত্রাসীরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া একটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ভুক্তভোগী কর্মচারীর দোকানমালিক মো. আমজাদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মোটরসাইকেলে দুই যুবক এসে আমার কর্মচারীকে জোর করে গাড়িতে উঠতে বলেন। আমি বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র বের করে ফাঁকা গুলি ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। স্থানীয়রা জড়ো হয়ে ধাওয়া করলে তাঁরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যান।’

আমজাদ জানান, কর্মচারী বিজয়ের কাছ থেকে জানা গেছে, অপহরণকারীদের মধ্যে একজনের নাম মুন্না এবং তাঁর বাসা বহদ্দারহাট এলাকায়।

ঘটনাস্থলের একটি সিসিটিভি ফুটেজে অপহরণের চেষ্টার আংশিক দৃশ্য ধরা পড়েছে। ফুটেজে দেখা যায়, বেলা ১টা ৬ মিনিটে লাল শার্ট পরিহিত এক যুবক সড়কের এক পাশে লক্ষ্য করে ৪-৫টি গুলি ছোড়েন। এরপর স্থানীয়রা ধাওয়া করলে ওই যুবক মোটরসাইকেলটি রেখেই আরও কয়েকটি গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যান।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমাদের একজন পরিদর্শক (তদন্ত) ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। তবে ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।’

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়নি।

