চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি, আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বন্দরে আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল ৮টা থেকে শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থা। আমদানি-রপ্তানিবাহী কনটেইনার বন্দরে ওঠানামা ব্যাহত হচ্ছে। অবশ্য ডিপোগুলোতে রপ্তানিবাহী কনটেইনার গ্রহণ করা হচ্ছে।
জানা গেছে, আজ সকাল ৮টা থেকে বন্দর জেটিতে জাহাজ থেকে কনটেইনার ও পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজে যোগ দেননি বন্দরের কর্মচারী ও বেসরকারি শ্রমিকেরা। ফলে জিসিবি টার্মিনাল, সিসিটি ও এনসিটিতে জাহাজ থেকে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর কার্যক্রম একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়।
বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো অ্যাসোসিয়েশনের (বিকডার) মহাসচিব মো. রুহুল আমিন সিকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজ সকাল ৮টা থেকে বন্দর জেটিতে জাহাজ থেকে কনটেইনার ও পণ্য ওঠানো-নামানো যাচ্ছে না। এতে আমদানি-রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে। তবে ডিপোগুলোতে রপ্তানিবাহী কনটেইনার গ্রহণ করা হচ্ছে।’
বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, এনসিটি বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিবাদে আজ শনিবার বন্দরের কর্মচারীরা ৮ ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করছেন। এতে বন্দরের সব ধরনের কাজ বন্ধ রয়েছে। বেলা ১১টায় বন্দরের কর্মচারীরা বন্দরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। এই কর্মসূচি বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে।
চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খোকন বলেন, ‘আমাদের কর্মসূচিতে কর্মচারী ও শ্রমিকেরা যোগ দিয়েছেন।’
সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে এনসিটি ইজারা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচির ডাক দেয় বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল। তবে এ বিষয়ে বন্দরের কোনো কর্মকর্তা বক্তব্য দিতে রাজি হননি।