চট্টগ্রামে যৌথ বাহিনীর হাতে মাদকসহ কৃষক দল নেতা আটক

চট্টগ্রামে আনোয়ারায় ইয়াবাসহ সালাউদ্দীন সুমন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার বরুমছড়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক সালাউদ্দীন সুমন ওই এলাকার সাহেব মেম্বারের বাড়ির বাসিন্দা এবং উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক।
স্থানীয় সূত্র জানায়, নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে যৌথ বাহিনী নিয়মিত টহল ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল দিবাগত রাতে বরুমছড়া ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় সালাউদ্দীন সুমনের কাছ থেকে ২৮টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয় এবং তাঁকে আটক করে আনোয়ারা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
এর আগে সুমনের ইয়াবা সেবনের কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, ভোররাতে ইয়াবাসহ এক ব্যক্তিকে আটক করে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।