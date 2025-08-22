হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মিষ্টির দোকানসহ আট প্রতিষ্ঠান ও লরিচালককে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার দক্ষিণ চান্দলা বাজার ও সাহেবাবাদ বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় তিন মিষ্টির দোকানসহ আট প্রতিষ্ঠান ও এক লরিচালককে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার মজুত, নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার এবং সড়কে অবৈধ গাড়ি পার্কিংয়ের অভিযোগে এই জরিমানা করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার দক্ষিণ চান্দলা বাজার ও সাহেবাবাদ বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদা জাহান। অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর পারভীন সুলতানা এবং ব্রাহ্মণপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল।

দক্ষিণ চান্দলা বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরির দায়ে মায়ের দোয়া মিষ্টি ভান্ডারকে ৫ হাজার, হারুন মিষ্টি ভান্ডারকে ২০ হাজার এবং চান্দলা মিষ্টি ভান্ডারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই বাজারে খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানার পাশে মুরগি বিক্রি করায় রনি ব্রয়লার হাউসকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী মজুত রাখা এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহারের অভিযোগে জুয়েল কনফেকশনারি ও খান ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকে ৩ হাজার করে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। দোকান দুটি থেকে জব্দ করা বিপুল পরিমাণ পলিথিন ব্যাগ আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। পরে সাহেবাবাদ বাজার এলাকায় অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং করে যানজট সৃষ্টি করায় এক আন্তজেলা লরিচালককে সড়ক পরিবহন আইনে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান শেষে ইউএনও মাহমুদা জাহান বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার বিক্রি মানুষের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার ও অবৈধ গাড়ি পার্কিং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ায়। তাই ব্যবসায়ী ও চালকদের সতর্ক করা হয়েছে। ভবিষ্যতে একই অপরাধে শুধু অর্থদণ্ড নয়, আরও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

টিসিবির পণ্য কেনার সময় হুড়োহুড়ি, ট্রাকচাপায় বৃদ্ধ নিহত

টেকনাফে ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ: রাঙামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান

৫ দিন পর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত স্কুলছাত্রের মৃত্যু

স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

কুমিল্লা-২ আসন পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

বোয়ালখালীতে পিস্তলসহ আটক ৩

ঘর ভেসে যাচ্ছিল মা-মেয়ের রক্তে

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিখোঁজের ৩ দিন পর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা