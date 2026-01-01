হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আইআইইউসির শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে (আইআইইউসি) বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি আ ন ম সামসুল ইসলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী।

এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, খালেদা জিয়া কেবল একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে সীমাবদ্ধ কোনো ব্যক্তিত্ব নন; তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় ও প্রবাহের প্রতিনিধিত্বকারী নাম। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বহুদলীয় রাজনৈতিক চর্চা এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে তাঁর অবদান দেশবাসী দীর্ঘদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তাঁর সাহসী নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে এ দেশের মানুষকে পথ দেখিয়েছে। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনরুদ্ধারে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন এবং চড়াই-উতরাই পার করেছেন, কিন্তু নিজের রাজনৈতিক আদর্শ ও জনগণের অধিকারের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অবিচল।

বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও উপাচার্য মরহুমা খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে তাঁরা সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া ও প্রার্থনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

