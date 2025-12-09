চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শাটল ট্রেনে কাটা পড়ে একজনের মৃত্যু

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সাউথ ক্যাম্পাস এলাকায় বলে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে শহর থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যাটফর্মে আসে। ট্রেনটি চলন্ত থাকা অবস্থাতেই ওই ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে নামতে যান। এতে তিনি ট্রেনের নিচে পড়ে যান। পরে শিক্ষার্থীরা তাঁকে উদ্ধার করে চবি মেডিকেলে নিয়ে যান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাফি বলেন, শহর থেকে ট্রেনটি স্টেশনে আসা মাত্র লোকটি লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করলে পা পিছলে ট্রেনের নিচে পড়ে যান। পরে সবাই চেষ্টা করে তাঁকে বের করে। লোকটির অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক ছিল।
আরেক শিক্ষার্থী আফসানা ফজলুল জেরিন ফেসবুকে লেখেন, ট্রেনটি স্টেশনে আসার পরপর লোকটা নামছিল। তখনো ট্রেন গতিশীল ছিল। তিনি পড়ে যান ফাঁকা জায়গাটায়। তাঁর ওপরেই ট্রেন কিছুক্ষণ গতিশীল ছিল। পরে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তাঁকে সেখান থেকে তুলে মেডিকেল পাঠানো হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী বলেন, ‘আমি জানতে পেরেছি, সাদা ভান্ডারি নামের রেলওয়ে কলোনির এক ব্যক্তি ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান। পরে তাঁকে মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে। আমি বিস্তারিত খবর নেওয়ার চেষ্টা করছি।’
এ বিষয়ে চবি মেডিকেল সেন্টারের চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বলেন, লোকটি ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন। কয়েকজন শিক্ষার্থী তাঁকে মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে এলে ডাক্তার মৃত অবস্থায় দেখেন। পরে হাটহাজারী উপজেলা হাসপাতালে লাশ পাঠানো হয়।
