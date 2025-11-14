বিলাসবহুল গাড়িতে মিলল ৩ কোটি টাকার ইয়াবা, চালক পলাতক

চট্টগ্রাম নগরীর একটি অস্থায়ী চেকপোস্টে তল্লাশির সময় বিলাসবহুল একটি প্রাইভেট কার থেকে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের ১ লাখ ইয়াবা বড়ি জব্দ করেছে পুলিশ। তবে তল্লাশির আগে কারটি ফেলে পালিয়ে যান চালক। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে নগরীর কোতোয়ালি থানার মেরিনার্স রোডে এই ঘটনা ঘটে।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল করিম বলেন, প্রাইভেট কারটি শাহ আমানত সেতু এলাকা থেকে কোতোয়ালির দিকে যাওয়ার পথে চেকপোস্টের মুখে পড়ে। চালক চেকপোস্টের কাছাকাছি এসে গাড়ি থামিয়ে পালিয়ে যান। পরে ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১০ প্যাকেটে ১ লাখ ইয়াবা বড়ি পাওয়া যায়, যার আনুমানিক মূল্য ৩ কোটি টাকা।’
ওসি বলেন, ‘চালক পালিয়ে গেলেও কারের মধ্যে একটি মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে। সেটা ধরে তদন্ত শুরু হয়েছে। আর কারটি কক্সবাজার থেকে এসেছে বলে আমরা তথ্য পেয়েছি। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।’