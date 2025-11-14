হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

বিলাসবহুল গাড়িতে মিলল ৩ কোটি টাকার ইয়াবা, চালক পলাতক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরীর একটি অস্থায়ী চেকপোস্টে তল্লাশির সময় বিলাসবহুল একটি প্রাইভেট কার থেকে প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের ১ লাখ ইয়াবা বড়ি জব্দ করেছে পুলিশ। তবে তল্লাশির আগে কারটি ফেলে পালিয়ে যান চালক। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে নগরীর কোতোয়ালি থানার মেরিনার্স রোডে এই ঘটনা ঘটে।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল করিম বলেন, প্রাইভেট কারটি শাহ আমানত সেতু এলাকা থেকে কোতোয়ালির দিকে যাওয়ার পথে চেকপোস্টের মুখে পড়ে। চালক চেকপোস্টের কাছাকাছি এসে গাড়ি থামিয়ে পালিয়ে যান। পরে ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১০ প্যাকেটে ১ লাখ ইয়াবা বড়ি পাওয়া যায়, যার আনুমানিক মূল্য ৩ কোটি টাকা।’

ওসি বলেন, ‘চালক পালিয়ে গেলেও কারের মধ্যে একটি মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে। সেটা ধরে তদন্ত শুরু হয়েছে। আর কারটি কক্সবাজার থেকে এসেছে বলে আমরা তথ্য পেয়েছি। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।’

সম্পর্কিত

বৌদ্ধদের ধর্মীয় গুরু একুশে পদকপ্রাপ্ত ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের প্রয়াণ

চট্টগ্রামে সড়কে টায়ার জ্বালিয়েছে আওয়ামী লীগ, গণপরিবহনের সংখ্যা কম

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে দুদকের মামলায় বন কর্মকর্তা কারাগারে

শাহ আমানত বিমানবন্দরে পাঁচ যাত্রী থেকে ৭০০ গ্রাম সোনা জব্দ

টেকনাফে বঙ্গোপসাগর থেকে ১৩ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

এনআইডি জালিয়াতি: নির্বাচনী কর্মকর্তাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নওফেলের চট্টগ্রামের বাসায় পুলিশের অভিযান, ৭ জন আটক

খেলার মাঠে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শিক্ষার্থী

শাহজালালে অগ্নিকাণ্ড: আসছে না রি-এজেন্ট, চমেকে বন্ধ ৩ পরীক্ষা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা