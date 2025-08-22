হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

‘সামনে চমকপ্রদ বেশ কিছু ঘটনা ঘটবে, অনেক বিষয় আমি জানি’

ফেনী প্রতিনিধি

মজিবুর রহমান মঞ্জু। ছবি: সংগৃহীত

‘সামনে চমকপ্রদ বেশ কিছু ঘটনা ঘটবে। অনেক বিষয় আমি জানি’ ফেসবুক পোস্ট দিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। পোস্টে তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-২ (সদর) আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানান।

আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে তাঁর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে এই স্ট্যাটাসটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই নিয়ে নেটিজেনরা নানা ধরনের মন্তব্য করছেন।

মজিবুর রহমান মঞ্জু লিখেন, ‘অনেকেই জানতে চান আমি নির্বাচন করব কি না? তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, হ‍্যাঁ ইনশা আল্লাহ আমার পিতৃ ও মাতৃভূমি ফেনী-২ (সদর) আসন থেকে নির্বাচন করব।’

তিনি বলেন, ‘সামনে চমকপ্রদ বেশ কিছু ঘটনা ঘটবে। অনেক বিষয় আমি জানি। কিন্তু সেটির দুটি দিক আছে। একটা হলো সাময়িক কল্যাণ ও দীর্ঘমেয়াদি চ‍্যালেঞ্জ। দ্বিতীয়টিকে বলা যায়, কণ্টকময় পথ পাড়ি দিয়ে সাসটেইনেবল অ্যাচিভমেন্ট অর্জন করা।

‘এসব নিয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতে চাই। তবে আজ পবিত্র জুমার দিনে শুধু এতটুকুই জানিয়ে রাখলাম, যদি নির্বাচন হয় তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব ইনশা আল্লাহ।’

এবি পার্টির চেয়ারম্যান আরও বলেন, ‘আমাদের দল নতুন, বিকাশমান। এখনো আমাদের সাংগঠনিক শক্তি তেমন বিস্তৃত নয়। অর্থনৈতিক ভিত বলে কিছু এখনো তৈরিই হয়নি।

ফেসবুক পোস্ট। ছবি: সংগৃহীত

‘তাহলে কী হবে, কেউ বলবে আরে মিয়া নিশ্চিত আপনি জামানত হারাবেন। কেউ কেউ বলবে, এমপি দূরের কথা, আগে মেম্বার হইতে পারো কি না দেখ। হয়তো অল্পসংখ্যক লোক বলবে কোনো সমস্যা নাই, সাফল্য রাতারাতি একদিনে আসে না। আপনি অটল থাকুন, এগিয়ে ‍যান। যেকোনো নতুন কিছু শূন্য থেকেই শুরু করতে হয়।’  

মজিবুর রহমান বলেন, ‘সমালোচনা-উৎসাহ দুটোই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দুটোর সমন্বয় ও ভারসাম্য নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে আজকে যে ক্ষুদ্র, কাল সে বৃহৎ পরিসরে ডানা মেলতে পারবে।

‘আমরা যখন নতুন রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করি তখন প্রবল বিরোধিতা ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হয়েছিল। খুব অল্পসংখ্যক মানুষ কাঁধে হাত রেখে বলেছিল পৃথিবীতে বেশির ভাগ উদ‍্যোগই অল্প দিয়ে শুরু হয়েছে, সো ডোন্ট বি আপসেট, গো এহেড।’  

উল্লেখ্য, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মজিবুর রহমান মঞ্জুসহ জামায়াতের বেশ কিছু নেতা দল ত্যাগ করে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে দলটি নিবন্ধনের আবেদন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিবন্ধন না পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হন। ওই বছরের ১৯ আগস্ট হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দলটিকে নিবন্ধন দেওয়া হয়।

