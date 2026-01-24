হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

নিখোঁজের ৬ দিন পর ছাত্রলীগ কর্মীর লাশ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

ফজলে রাব্বি। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরে নিখোঁজের ৬ দিন পর ফজলে রাব্বি (২২) নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে সদর উপজেলার চন্দ্রপবাহবাগ গ্রামের শেখের বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

রাব্বি পূর্ব আলাদাদপুর গ্রামের সৈয়দ মিয়া পাটওয়ারী বাড়ির বেল্লাল হোসেনের ছেলে ও চন্দ্রগঞ্জ কফিল উদ্দিন কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, ১৭ জানুয়ারি রাতে চন্দ্রগঞ্জ থেকে উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের চৌপল্লী বাজার আসেন রাব্বি। এরপর থেকে তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় পরদিন তাঁর বাবা বেল্লাল চন্দ্রগঞ্জ থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। শনিবার চন্দ্রপবাহবাগ গ্রামের শেখের বাড়ির পানির ট্যাংকের ওপরে তাঁর লাশ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

সদর উপজেলার উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য ও নিহত ছাত্রলীগ কর্মীর চাচা মো. ফরাজী ওরফে পরাহ বলেন, রাব্বি ছাত্রলীগের কর্মী ছিল। ৬ দিন আগে নিখোঁজ হয়। সেফটি ট্যাংক থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। রাব্বিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

লক্ষ্মীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ রেজাউল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

