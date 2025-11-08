হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চকরিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৪

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

মাইক্রোবাসসহ আটক চার ডাকাত। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দুটি মাইক্রোবাসসহ চারজনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাঁদেরকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন চকরিয়া উপজেলার সাহারবিল ইউনিয়নের চোয়ারফাঁড়ি গ্রামের মৃত কালু মিয়ার ছেলে সেলিম (৩৫), পশ্চিম বড় ভেওলার ইলিশিয়া গ্রামের মৃত আলী আহম্মদের ছেলে নাছির উদ্দিন (৪৫), পূর্ব বড় ভেওলার ইদমনি গ্রামের আকতার আহমদের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম (২৪) ও সাহারবিলের কোরালখালী গ্রামের নুরুল আমিনের ছেলে আব্দুল্লাহ আল নোমান (২১)। পুলিশের দাবি, তাঁরা সবাই ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, চকরিয়া পৌর শহরের সাবরেজিস্ট্রার অফিসের পেছনে ডাকাত দলের সদস্যরা অবস্থান করছেন। এমন তথ্যের ভিত্তিতে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দলের সদস্যরা পালানোর সময় চারজনকে আটক করা হয়।

চকরিয়া থানার ওসি তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, আটক ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। ডাকাতি ও চুরিতে ব্যবহৃত দুটি মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে। আটক চারজনের বিরুদ্ধে খুন, অস্ত্র, ডাকাতি, চুরিসহ নানা অপরাধে অসংখ্য মামলা রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে নতুন মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ৪ মামলার আসামি কানকাটা কাদেরকে পিটিয়ে হত্যা

বাসার সামনেই ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল যুবকের

ফটিকছড়িতে মনোনয়ন না পাওয়ায় বিএনপির নেতার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

গুলিবিদ্ধ বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহকে ঢাকায় স্থানান্তর

হাসিনা মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী হতে বলেছিলেন, হইনি: অলি

চট্টগ্রামের চালিতাতলীতে অটোরিকশাচালককে গুলির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

আনোয়ারায় বাবুর্চিকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে বিএনপি প্রার্থীর গণসংযোগে গুলিতে বাবলা নিহতের ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রাকচাপায় অটোরিকশার চালকসহ নিহত ২

লক্ষ্মীপুরে আগুনে পুড়ল ২০ দোকান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা