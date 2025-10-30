মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত ২

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বারইয়ারহাট পৌর সদরের ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ধুমঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও এক মোটরসাইকেল আরোহী।
নিহত মোটরসাইকেল আরোহীরা হলেন জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে মো. রাসেল উদ্দিন (২৮) এবং একই এলাকার মো. শাহীন আলম (২৫)। এ ছাড়া বিএসআরএম গাড়ির চালক মো. ইউসুফ নামে একজন আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ৩টার দিকে একটি অজ্ঞাতনামা বাস ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জোরারগঞ্জ রাস্তার মাথা এলাকায় ঢাকামুখী লাইনে চলার সময় একটি মোটরসাইকেলকে চাপ দেয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বাসটিকে ধাওয়া দিয়ে ধুম এলাকায় ওভারটেক করার চেষ্টা করলে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে।
এতে ঘটনাস্থলেই মো. রাসেল উদ্দিন মারা যান। আহত মো. শাহীন আলম ও মো. ইউসুফকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বারইয়ারহাট কমফোর্ট হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নেয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার পথে মো. শাহীন আলমের মৃত্যু হয়।
স্থানীয় সমাজকর্মী আরিফুল ইসলাম ইমন বলেন, বারইয়ারহাটের ধুমঘাট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় শাহীন আলমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (চমেক) নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
তিনি আরও বলেন, নিহত মো. শাহীন আলম ছোট থাকা অবস্থায় তাঁর মা-বাবা মারা যায়। এর পর থেকে তাঁর চাচার পরিবারের বড় হন। শাহীনরা দুই ভাই ছিল। পাসপোর্ট রেডি করছে বিদেশ যাবে বলে। তার আগে বিকেলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যান।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা-পুলিশের ওসি সরকার আব্দুল্যাহ আল মামুন বলেন, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলে মারা যান। আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চমেক হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।