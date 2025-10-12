হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

অবৈধ ভাটা বন্ধ না হলে উপদেষ্টা রিজওয়ানাকে চেয়ারে রাখব না: হুঁশিয়ারি এনসিপি নেতার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ছবি: সংগৃহীত

‘উপদেষ্টা রিজওয়ানা যদি এবার অবৈধ ইটভাটা বন্ধ না করে মালপানি কামায়, তাহলে তাকে আর চেয়ারে রাখব না’—এমন হুমকি দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক ও জুলাই মঞ্চের মুখ্য সংগঠক মোহাম্মদ রাকিব।

১১ অক্টোবর নিজের ফেসবুক আইডিতে লক্ষ্মীপুরের রামগতিসহ সারা দেশে অবৈধ ইটভাটা বন্ধ না হলে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানকে ওই পদে থাকতে দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুহূর্তে এটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে নেটিজেনরা নানা ধরনের মন্তব্য করছেন।

ফেসবুক পোস্টে এনসিপি নেতা মোহাম্মদ রাকিব লিখেন, ‘পরিবেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানা যদি এবার রামগতিসহ সারা দেশের অবৈধ ইটভাটা বন্ধ না করে নতুন করে মালপানি কামায়, তাহলে তাকে আর চেয়ারে রাখব না। সে সরকার হয়ে রাজনীতি করছেন।’

জানতে চাইলে মোহাম্মদ রাকিব মোবাইল ফোনে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি পরিবেশ উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করে সরাসরি কয়েকবার কথা বলেছি। গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর ইটভাটা বন্ধে স্মারকলিপি দিয়েছি। তারপর অনেকবার উপদেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।’

তথ্যমতে, গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর রামগতির ৫০টি অবৈধ ইটভাটাসহ সব অবৈধ ইটভাটা বন্ধে পরিবেশ উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেন রাকিব। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, রামগতি উপজেলায় ৯৬টি সরকারি প্রাথমিক, ৩০টি মাধ্যমিক, ৬টি কলেজ, ১৪টি মাদ্রাসা, ৫০টি কিন্ডারগার্টেন ও ৫০টিরও বেশি কওমি ও নূরানি মাদ্রাসাগুলোতে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেছে।

রামগতিতে মোট অবৈধ ৫০টি ইটভাটা রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র দুটি ইটভাটা রয়েছে বৈধ। বাকি ৪৮টি অবৈধ ইটভাটা। আবার এসব অবৈধ ব্রিকফিল্ডে বে-আইনিভাবে করাতকল বসিয়ে পোড়ানো হচ্ছে গাছের গুঁড়ি। এতে সবুজ পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, সড়ক অবকাঠামো এবং মানুষের জীবনমান হুমকির মুখে পড়েছে। চরম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে এ অঞ্চলের কোমলমতি শিক্ষার্থীসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ।

এ বিষয়ে রামগতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সৈয়দ আমজাদ হোসেন বলেন, ‘ইতিমধ্যে অবৈধ ইটভাটা বন্ধে আমরা সমন্বয় সভা করেছি। রামগতিতে চলতি মৌসুমে কোনো অবৈধ ইটভাটা চলতে দেওয়া হবে না।’

লক্ষ্মীপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. হারুনুর রশিদ পাঠান বলেন, ‘গতবারও অনেক ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অবৈধ কোনো ইটভাটা চলতে দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে ভাটামালিকদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকও হয়েছে।’

এদিকে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে সাড়া না পাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

