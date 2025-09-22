আশিক হত্যা মামলায় সব আসামি খালাস

চট্টগ্রাম সিটি কলেজ
চট্টগ্রাম নগরীর মেহেদীবাগে ২৮ বছর আগে সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক সিনাউল হক আশিক হত্যা মামলায় পাঁচ আসামির সবাই খালাস পেয়েছেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমানের আদালত এ রায় দেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. সাহেদ কবির বলেন, মামলাটিতে ছয়জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজন আদালতে বলেন, তাঁরা ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানেন না। আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত পাঁচ আসামিকে খালাস দিয়ে রায় প্রচার করেন।
খালাস পাওয়া আসামিরা হলেন টিংকু দত্ত, সালাউদ্দিন, তসলিম উদ্দিন, শাহনেওয়াজ ও মো. হোসেন। রায় ঘোষণার সময় টিংকু, সালাউদ্দিন ও তসলিম আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বাকি দুজন পলাতক।
১৯৯৬ সালের ৬ জুন নগরীর গোলপাহাড় মোড়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় ছাত্রলীগ নেতা ও সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক সিনাউলকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
ওই ঘটনায় সিনাউলের বাবা আবুল কাশেম বাদী হয়ে পাঁচলাইশ থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ সাবেক কাউন্সিলর ও ওমরগণি এমইএস কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরীসহ আটজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়।
পরে ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে ওয়াসিম উদ্দিনসহ তিন আসামির নাম মামলা থেকে প্রত্যাহার করা হয়। পরে আদালত পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু করেন।