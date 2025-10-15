হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের হামলায় ছাত্রদল সভাপতির পর কর্মীরও মৃত্যু

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি অপি দাশের পর তাঁর সঙ্গে থাকা ছাত্রদলের কর্মী তানিমও মারা গেছেন। আজ বুধবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তানিম (২০) মারা যান।
নিহত তানিম উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের সরকারহাটের চৌধুরী বাড়ির জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।
হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া জানান, আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে তানিম মারা যান।
এদিকে হামলার ঘটনার পর সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মো. আফসার উদ্দিন (১৮) নামের একজনকে আটক করেছে হাটহাজারী পুলিশ।
পুলিশ জানায়, গতকাল রাত সাড়ে ৮টায় হাটহাজারী উপজেলার চৌধুরী হাটের দাতারাম সড়ক এলাকার কয়েকজন দুর্বৃত্ত চিকনদন্ডী ইউনিয়নের ছাত্রদলের সভাপতি অপি দাশের ওপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। একই সময় ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছিলেন তানিমও।
স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে পরে চমেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক অপি দাশকে মৃত ঘোষণা করেন। আর তানিমকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। আজ সকালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তামিম মারা যান।