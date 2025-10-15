হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের হামলায় ছাত্রদল সভাপতির পর কর্মীরও মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ও হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

অপি দাশ ও তানিম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি অপি দাশের পর তাঁর সঙ্গে থাকা ছাত্রদলের কর্মী তানিমও মারা গেছেন। আজ বুধবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তানিম (২০) মারা যান।

নিহত তানিম উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের সরকারহাটের চৌধুরী বাড়ির জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

হাটহাজারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া জানান, আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে তানিম মারা যান।

এদিকে হামলার ঘটনার পর সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মো. আফসার উদ্দিন (১৮) নামের একজনকে আটক করেছে হাটহাজারী পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গতকাল রাত সাড়ে ৮টায় হাটহাজারী উপজেলার চৌধুরী হাটের দাতারাম সড়ক এলাকার কয়েকজন দুর্বৃত্ত চিকনদন্ডী ইউনিয়নের ছাত্রদলের সভাপতি অপি দাশের ওপর ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। একই সময় ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছিলেন তানিমও।

স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে পরে চমেক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক অপি দাশকে মৃত ঘোষণা করেন। আর তানিমকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। আজ সকালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তামিম মারা যান।

সম্পর্কিত

নোয়াখালীতে ‘উন্মুক্ত অধিবেশনে’ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা

চাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ: কোন কেন্দ্রে কত ভোটার

চট্টগ্রামে ২০ কোটি টাকার দেশি-বিদেশি জাল মুদ্রা জব্দ, গ্রেপ্তার ২

চাকসু নির্বাচন: ৩৫ বছর পর ছাত্র প্রতিনিধি পাচ্ছে চবি

হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে ‘ছাত্রদল নেতা’ নিহত

চট্টগ্রাম বন্দর: বন্দরের বর্ধিত মাশুল কার্যকর হচ্ছে আজ

শিক্ষকের সঙ্গে চলে গেল সব শিক্ষার্থীও

মিরসরাইয়ে এক রাতে তিন ইউনিয়নে চুরি, স্থানীয়দের উদ্বেগ

‘ডাকসু–জাকসুতে হারার পরও কী করে এই পদে থাকেন তিনি’, চবির বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতার পোস্ট

গভীর রাতে শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তাকে ঘিরে ‘মবের’ চেষ্টা, উদ্ধার করল পুলিশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা