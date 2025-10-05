হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

জামায়াতের এমপি প্রার্থীর সঙ্গে আ.লীগ নেতার ছবি ভাইরাল, তোলপাড়

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় জামায়াতে ইসলামীর এমপি প্রার্থীর সঙ্গে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলায় জামায়াতে ইসলামীর এমপি প্রার্থীর সঙ্গে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতির একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবিটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বড় উঠান ইউনিয়নের দৌলতপুর কাজীবাড়ী এলাকায় আবদুল্লাহ আল মামুন নামের এক জামায়াত কর্মীর ঘরে দাওয়াতে অংশ নেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও দক্ষিণ জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান চৌধুরী। সেখানে জুমার নামাজ আদায় করেন এবং আসা-যাওয়ার সময় বিভিন্নজনের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

ওই সময় বড় উঠান ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সায়েদ আল মাহমুদের সঙ্গে হেঁটে যাওয়ার একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শুক্রবার রাত থেকে এটি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

অভিযোগ রয়েছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা সায়েদ আল মাহমুদ অবস্থান নেওয়া ছাড়াও গত বছরের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে জুলাই আন্দোলনকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেতিবাচক মন্তব্য শেয়ার করেন। উপজেলা বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, নিজেদের স্বার্থে পতিত স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগের নেতাদের ফেরাতে জামায়াত ইসলামী মাঠে নেমেছে। এনসিপি নেতাদের এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে।

এ নিয়ে কর্ণফুলী উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জাহেদুল ইসলাম শামীম প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘জুলাই আন্দোলন নিয়ে প্রকাশ্যে কটূক্তিকারী আওয়ামী লীগের সভাপতিকে নিয়ে জামাতের প্রার্থী কীভাবে গণসংযোগ করছেন?’

উপজেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সমন্বয়কারী ইমরান হোসেন তারা ফেসবুকে লেখেন, ‘স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের এক ওয়ার্ড সভাপতির সঙ্গে চট্টগ্রাম ১৩ আসনের জামায়াত প্রার্থীর এমন প্রকাশ্য সখ্য সত্যিই লজ্জাজনক ও রাজনৈতিক অনৈতিকতার চরম উদাহরণ। ছাত্র-জনগণের রক্ত-ঘামে অর্জিত গণতন্ত্রকে এভাবে কলুষিত করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টি কর্ণফুলী এই অনৈতিক আচরণের তীব্র নিন্দা জানাই এবং জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াতে ইসলামীর কর্ণফুলী উপজেলা শাখার আমির মনির আবছার চৌধুরী বলেন, ‘আমরা দলের প্রার্থীসহ বড় উঠানে একটি পারিবারিক দাওয়াতে গিয়েছিলাম। ওই দাওয়াতে যান প্রতিবেশীরাও। সেখানে আমাদের দলীয় প্রার্থীর সঙ্গে লোকজনের দেখা হলে তাঁরা কথা বলেন। সেখানে ছবি তুলে তিলকে তাল বানিয়ে দিল। এটি আসলে ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।’

বড় উঠান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি সায়েদ আল মাহমুদ বলেন, ‘জুমার নামাজে যাওয়ার সময় পথে দেখা হয় জামায়াতের সংসদ সদস্য প্রার্থীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আমার ভাতিজা জামাত নেতা আবদুল্লাহ আল মামুন আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। ওই সময় কে বা কারা ছবি তুলে সেটাকে পুঁজি করে রাজনীতি করছে।’

