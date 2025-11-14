পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

াওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন আকাশ ঘোষ (২৬) নামের এক যুবক। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর এনায়েত বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আকাশ নগরীর এনায়েত বাজার গোয়ালপাড়া পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত সানিও এনায়েত বাজার এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা।
নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে পরিবর্তন করার পর সানি নামের এক যুবক আকাশকে টাকা পরিশোধ করেননি। পাওনা টাকা চাইতে গেলে সানি ও তাঁর সঙ্গে থাকা আরও কয়েক যুবক মিলে আকাশের ওপর হামলে পড়েন এবং তাঁকে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত করেন।
রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন আকাশকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল করিম জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটক করতে অভিযান চলছে।