হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

নিহত যুবক আকাশ। ছবি: সংগৃহীত

াওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন আকাশ ঘোষ (২৬) নামের এক যুবক। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর এনায়েত বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আকাশ নগরীর এনায়েত বাজার গোয়ালপাড়া পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত সানিও এনায়েত বাজার এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা।

নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে পরিবর্তন করার পর সানি নামের এক যুবক আকাশকে টাকা পরিশোধ করেননি। পাওনা টাকা চাইতে গেলে সানি ও তাঁর সঙ্গে থাকা আরও কয়েক যুবক মিলে আকাশের ওপর হামলে পড়েন এবং তাঁকে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত করেন।

রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন আকাশকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল করিম জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটক করতে অভিযান চলছে।

সম্পর্কিত

বিলাসবহুল গাড়িতে মিলল ৩ কোটি টাকার ইয়াবা, চালক পলাতক

বৌদ্ধদের ধর্মীয় গুরু একুশে পদকপ্রাপ্ত ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের প্রয়াণ

চট্টগ্রামে সড়কে টায়ার জ্বালিয়েছে আওয়ামী লীগ, গণপরিবহনের সংখ্যা কম

ফরিদগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে দুদকের মামলায় বন কর্মকর্তা কারাগারে

শাহ আমানত বিমানবন্দরে পাঁচ যাত্রী থেকে ৭০০ গ্রাম সোনা জব্দ

টেকনাফে বঙ্গোপসাগর থেকে ১৩ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

এনআইডি জালিয়াতি: নির্বাচনী কর্মকর্তাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নওফেলের চট্টগ্রামের বাসায় পুলিশের অভিযান, ৭ জন আটক

খেলার মাঠে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শিক্ষার্থী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা