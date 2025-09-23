হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

মৌসুমের শেষেও ইলিশের দাম চড়া

চাঁদপুর প্রতিনিধি

আড়তে আসা ইলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের পদ্মা-মেঘনার ইলিশ মানেই সুস্বাদু। যে কারণে দেশজুড়ে এখানকার ইলিশের চাহিদা বেশি। তবে এ বছর ভরা মৌসুমে ইলিশের দাম কমেনি। মৌসুমের শেষ দিকেও ইলিশের বাজার খুবই চড়া। জেলার সীমান্তবর্তী মেঘনা উপকূলীয় হাইমচর উপজেলার চরভৈরবী ইলিশের আড়তে এখন সর্বোচ্চ দামে ইলিশের কেনাবেচা চলছে। বড় সাইজের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি কমপক্ষে ৩ হাজার টাকায়। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওই এলাকার জেলে ও আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলে এসব কথা জানা গেছে।

চরভৈরবী আড়তে প্রতিদিন স্থানীয় জেলেরা ইলিশ সরাসরি বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। হাঁকডাক দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায় তাঁদের ইলিশ। কিছু ব্যবসায়ী পাইকারি ও খুচরা দরে ইলিশ কিনে অন্যান্য বাজারে তা বিক্রি করেন। আবার অনেক খুচরা ক্রেতাও আসেন টাটকা ইলিশ কেনার জন্য।

চরভৈরবী ইলিশের আড়ত। ছবি: আজকের পত্রিকা

চরভৈরবী এলাকার জেলে শামসুল ও মজিবুর রহমান জানান, গত বছরের তুলনায় এবার ইলিশ কম পাওয়া যাচ্ছে। এক নৌকায় কয়েকজন মিলে যে পরিমাণ ইলিশ ধরেন, তাতে তাঁদের খরচ ওঠে না। এতে তাঁরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন।

একই এলাকার আরেক জেলে হোসাইন আহমেদ জানান, ইলিশ খুবই কম পাওয়া যায়। তবে যেগুলো পাওয়া যায় সাইজে বড়। তাঁরা দুজন মিলে ইলিশ ধরেন। বিক্রি করে যা পাওয়া যায়, তাতে তাঁদের সংসার চলে।

চরভৈরবী মাছঘাটে ইলিশ নিয়ে আসা জেলে নৌকা। ছবি আজকের পত্রিকা

আড়তদার সোহেল চোকদার বলেন, লোকাল ইলিশের চাহিদা বেশি থাকায় দাম চড়া। এক কেজির ওপরের সাইজের ইলিশ প্রতি কেজি ৩ হাজার থেকে ৩২০০ টাকা। ৮০০-৯০০ গ্রাম প্রতি কেজি ২২০০-২৫০০ টাকা। আর ছোট সাইজের প্রতি হালি বিক্রি হয় ১২০০-১৫০০ টাকা।

মেঘনায় ইলিশের বিচরণ কমে যাওয়া প্রসঙ্গে প্রবীণ মাছ ব্যবসায়ী মো. সফিক জানান, সাগরের মোহনায় চর জেগে ওঠায় ইলিশ নদীতে আসতে বাধাগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া মৌসুমে জাটকা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এসব কারণে এই অঞ্চলে ইলিশের আকাল দেখা দিয়েছে।

আড়তদার মো. হেলাল বলেন, চরভৈরবী আড়ত আগে স্থানীয় ইলিশ দিয়ে সরগরম থাকলেও এখন সে পরিস্থিতি নেই। দক্ষিণাঞ্চলের আমদানি করা ইলিশ দিয়ে স্থানীয়দের চাহিদা মিটছে। প্রতিদিন এই মাছঘাটে স্থানীয় ইলিশ আসে ১৫-২০ মণ। আর সাগর অঞ্চল থেকে আসে ৩০-৪০ মণ।

সম্পর্কিত

এবার চাকসু নির্বাচন ৩ দিন পিছিয়ে ১৫ অক্টোবর

৬০ কোটি টাকা ঘুষ, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের আরও দুই মামলা

চাকসু: কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে বাছাইয়ে ১৯ জনের প্রার্থিতা বাতিল

আশিক হত্যা মামলায় সব আসামি খালাস

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

আদালতে ২ কর্মকর্তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি—শত শত কোটি টাকা পাচার করেন জাবেদ

চন্দনাইশে অস্ত্র-গুলিসহ আটক ৬

রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৬ দিন কর্ণফুলী টানেলে যান চলাচল সীমিত থাকবে

চরমোনাই পীর জাতীয় বেইমান: এ্যানি

চাকসু নির্বাচনে হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ২২ জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা