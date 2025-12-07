দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন, চট্টগ্রামে ‘পাহাড়খেকো’ জসিমের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

চট্টগ্রামে ‘পাহাড়খেকো’ সাবেক কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগের নেতা মোহাম্মদ জহুরুল আলম জসিম ও তাঁর স্ত্রী তাছলিমা বেগমের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ রোববার বিকেলে দুদকের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়-১-এ বাদী হয়ে মামলা দুটি করেছেন কার্যালয়টির সহকারী পরিচালক মুসাব্বির আহমেদ। দুর্নীতির মাধ্যমে ৭ কোটি টাকা সম্পদ অর্জনের অভিযোগে জসিম ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে পৃথক এই মামলা করা হয়।
অভিযুক্ত জসিম নগরের পূর্ব ফিরোজ শাহ কলোনির এ কে এম আবিউল হকের ছেলে। তিনি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পাহাড়তলি ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা। তাঁর স্ত্রীও একই এলাকার বাসিন্দা।
দুদক চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়-১-এর উপপরিচালক সুবেল আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলার এজাহারের বরাত দিয়ে সুবেল আহমেদ জানান, জহুরুল আলম জসিমের বিরুদ্ধে ২ কোটি ১৪ লাখ ৭৭ হাজার ৩৭৫ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন এবং জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৩ কোটি ১৮ লাখ ৬৩ হাজার ৮৯২ টাকা সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগদখলের অভিযোগে একটি মামলা করা হয়েছে।
আর জসিমের স্ত্রী তাছলিমা বেগমের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের বাইরে ১ কোটি ৬৩ লাখ ৩৫ হাজার ৩২ টাকা সম্পদ অর্জন এবং ১২ লাখ ৮৪ হাজার ৮৩০ টাকা সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ এনে মামলা করেছে দুদক।
উল্লেখ্য, নগরীর আকবরশাহ থানা এলাকায় পাহাড় নিধনের অভিযোগে জসিমের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। ২০২৩ সালের ২৬ জানুয়ারি চট্টগ্রামে পাহাড় পরিদর্শনে আসা পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের ওপর হামলার ঘটনায়ও তাঁর বিরুদ্ধে আকবরশাহ থানায় মামলা রয়েছে। ওই মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি জসিম। বিতর্কিত এই আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে নগরীর বিভিন্ন থানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা, গুলি ও অর্থ দিয়ে সহায়তার অভিযোগে একাধিক মামলাও হয়েছে। অভ্যুত্থানের পর পলাতক থাকাবস্থায় গত ৫ মার্চ সাবেক কাউন্সিলর জসিম ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার হন।