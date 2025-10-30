চট্টগ্রামের রাউজানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করেছে র্যাব। এ সময় দুজনকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার র্যাব-৭-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান এ তথ্য জানান।
উদ্ধার করা অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে—১১টি বন্দুক, ২৭টি দেশি ধারালো অস্ত্র, ৮টি কাঠের স্ট্যাম্প ও ১৫টি কার্তুজ। আটক ব্যক্তিরা হলেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান খায়েজ আহমেদের ছেলে মো. কামাল ও অপরজন তাঁর চাচাতো ভাই মো. সোহেল। তিনি শফিক আহমেদের ছেলে।
জানা যায়, উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান খায়েজ আহমেদের নতুন বাড়িতে অভিযান চালান র্যাব সদস্যরা। গতকাল বুধবার গভীর রাত থেকে এ অভিযান শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত অভিযান চলে।
র্যাব জানায়, অভিযানে গাঁজা এবং বিদেশি মদও উদ্ধার করা হয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যানের বাড়ির আঙিনা, পুকুর পাড় এবং আলমারিতে এসব অস্ত্র ও মাদক লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া গ্রেপ্তার কামালের বিরুদ্ধে মারামারি ও চাঁদাবাজির তিনটি মামলা রয়েছে।
কর্নেল হাফিজুর রহমান জানান, অভিযানে ব্যাপক অস্ত্র-গোলাবারুদ, দা-কিরিচ, রাবার বুলেটসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার দুজনকে থানা-পুলিশের মাধ্যমে আদালতে পাঠানো হবে।
উল্লেখ্য, রাউজানে গত ১৫ মাসে ১৬টি খুনের ঘটনা ঘটেছে। এসব হত্যাকাণ্ডের পর প্রশ্নের মুখে পড়ে রাউজানের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি।