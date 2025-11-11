হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

গ্রাহকের টাকা আত্মসাৎ: ইস্টার্ন ব্যাংকের ম্যানেজারসহ দুজনের ১৪ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে গ্রাহকের এফডিআর হিসাব জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনায় বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংকের সাবেক ম্যানেজারসহ দুজনের ১৪ বছর ও আরেকজনের আট বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই মামলায় আরেক আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে মামলা থেকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ মো. মিজানুর রহমানের আদালত এ রায় দেন।

১৪ বছরের দণ্ডিত দুজন হলেন চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে অবস্থিত ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের চান্দগাঁও শাখার সাবেক প্রায়োরিটি ব্যাংকিং ম্যানেজার মো. ইফতেখারুল কবির ও আজম চৌধুরী নামে আরেক ব্যক্তি। আট বছরের দণ্ডিত আসামি হলেন নগরীর খুলশী এলাকার লাবীবা ট্রেডিং নামে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিক জাকির হোসেন বাপ্পী।

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মোকাররম হোসাইন জানান, রায়ে দুই আসামিকে ১৪ বছর ও এক আসামিকে আট বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে আত্মসাৎকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত দণ্ডিত আসামি জাকির হোসেন বাপ্পীর স্ত্রী ফারজানা হোসেন ফেন্সীকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। তিনি জানান, রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে দণ্ডিত আসামিদের সাজামূলে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৪ অক্টোবর দুদকের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক লুৎফুল কবির চন্দন বাদী হয়ে চারজনের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৬৫ লাখ ৭৩ হাজার ১০৬ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলাটি করেন।

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে বন্দর এলাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধের সময় বাড়ল

রোহিঙ্গাদের জন্য ২০ হাজার টন চাল পাঠাল দক্ষিণ কোরিয়া

চবিতে পোষ্য কোটা বাতিল, কমেছে আসনসংখ্যা

টিলা কেটে সাবাড়, বিএনপি নেতাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে পরিবেশের মামলা

হাটহাজারীতে দুই দিনে অজ্ঞাতনামা তিন লাশ উদ্ধার

রাউজানের শীর্ষ সন্ত্রাসী মেজর ইকবাল গ্রেপ্তার

১৩ নভেম্বর ঘিরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ: প্রেস সচিব

ফটিকছড়িতে বনকর্মীদের ওপর হামলা, আহত ৫

হাসপাতাল থেকে তুলে নেওয়া হয় ছাত্রলীগ নেতাকে, থানায় দিতে গিয়ে ৩ অপহরণকারী গ্রেপ্তার

টেকনাফে সাবেক ইউপি সদস্য ইউনুছ হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা