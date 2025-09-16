হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা ইয়ার্ডে বিস্ফোরণ, ৮ শ্রমিক দগ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি জাহাজভাঙা ইয়ার্ডে তেলের ট্যাংক বিস্ফোরণে অন্তত আট শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। উপজেলার সোনাইছড়ি এলাকায় অবস্থিত জিরি সুবেদার শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত শ্রমিকেরা হলেন মো. দুলাল হোসেন, হাফিজুর রহমান, মো. আনোয়ার হোসেন, মোক্তার শেখ, শহীদুর রহমান, ‎মো. ফারুক, মো. দুলাল হোসেন ও হানিফ আলী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের এসপি আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, জাহাজ কাটার সময় আগুনের ফুলকি গিয়ে তেলের ট্যাংকে পড়লে বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় সেখানে থাকা দুজন গুরুতর দগ্ধ হন এবং পাশে থাকা আরও ছয়জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নগরীর দুটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জিরি সুবেদার শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের পরিচালক ফেরদৌস ওয়াহিদ বাপ্পি বলেন, ‘ইয়ার্ডটি গ্রিনে রূপান্তরের প্রক্রিয়া প্রায় ৯৫ শতাংশ শেষ হয়েছে। এরপরও অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার জন্য আমরা দুঃখিত। আহত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।’

