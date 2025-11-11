বিনা মূল্যে হেলমেট বিতরণ

‘মানসম্মত হেলমেট ও নিরাপদ গতি, কমবে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২৫ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিআরটিএ, চট্টগ্রাম কর্তৃক নগরীর কাপ্তাই রাস্তার মাথায় একটি রোড ক্যাম্পেইন ও বিনা মূল্যে মানসম্মত হেলমেট বিতরণ করা হয়।
রোড ক্যাম্পেইন ও মানসম্মত হেলমেট বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) মো. মাসুদ আলম ও উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) কে এম মাহাবুব কবির, বিআরটিএ চট্টগ্রাম জেলা সার্কেলের সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) উথোয়াইনু চৌধুরী, বিআরটিএ চট্টগ্রাম মেট্রো-২ সার্কেলের সরকারি রাজস্ব কর্মকর্তা মো. হারুনুর রশিদসহ বিআরটিএ, সড়ক ও জনপদ এবং পুলিশের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
রোড ক্যাম্পেইনে ২২ জন মোটরসাইকেল লাইসেন্সধারী চালককে বিনা মূল্যে মানসম্মত হেলমেট বিতরণ করা হয়।