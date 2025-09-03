হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বাসশ্রমিকদের ৩৬ ঘণ্টার কর্মবিরতি কাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

বহদ্দারহাট আঞ্চলিক বাস টার্মিনাল। ছবি: সংগৃহীত

বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে ৩৬ ঘণ্টার কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন যাত্রীবাহী চারটি বাস কোম্পানির চালক-শ্রমিকেরা। আজ বুধবার নগরীর বাদুরতলা আরাকান সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের এক সভায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

সভায় বলা হয়, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে চলাচলরত মারসা চেয়ার কোচ প্রাইভেট লিমিটেড, স্বাধীন ট্রাভেলস, পূরবী ও সৌদিয়া বাস কোম্পানিতে কর্মরত চালক, সুপারভাইজার ও সহকারীরা এ কর্মবিরতি পালন করবেন। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ৩৬ ঘণ্টা এ কর্মবিরতি চলবে।

আরও বলা হয়, বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, শ্রম আইন অনুযায়ী নিয়োগপত্র দেওয়া, নির্ধারিত কর্মঘণ্টার অতিরিক্ত সময় গাড়ি চালাতে বাধ্য না করা, কথায় কথায় চাকরিচ্যুত ও জরিমানা আদায় বন্ধ করা, উৎসব বোনাস দেওয়া, দুর্ঘটনায় আহত চালকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও সহযোগিতা করা এবং কোম্পানির ম্যানেজারদের অনিয়ম বন্ধের দাবিতে এ কর্মবিরতি পালন করা হবে।

সংগঠনটির সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন আরাকান সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি নুরুল কবির, সাধারণ সম্পাদক মো. মুছা, যুগ্ম সম্পাদক কামাল আজাদ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফেডারেশনের সভাপতি মৃনাল চৌধুরী, আঞ্চলিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক অলি আহাম্মদ প্রমুখ।

এ সময় শ্রমিক নেতারা বলেন, পরিবহনশ্রমিকদের বেতন-ভাতা বর্তমান বাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে বৃদ্ধি, অন্যান্য ন্যায্য প্রাপ্য যাতে পরিবহনশ্রমিকেরা পান, সে বিষয়ে মালিকসহ সংশ্লিষ্ট মহলকে বারবার অবহিত করা হয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবি এখনো পূরণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় পরিবহনশ্রমিকদের কর্মবিরতি পালন করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই বলে জানান নেতারা।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বহদ্দারহাট আঞ্চলিক বাস টার্মিনাল থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে প্রতিদিন বিভিন্ন পরিবহন কোম্পানির বাসে অন্তত ৫০ হাজারের অধিক যাত্রী যাতায়াত করেন। কর্মবিরতির ফলে যাত্রীদের ভোগান্তিতে পড়ার শঙ্কা রয়েছে।

সম্পর্কিত

মহেশখালীতে হোপ এক্সিলারেট হসপিটাল পরিদর্শনে পিটার হাস

চন্দনাইশে স্ত্রী হত্যার অভিযোগে স্বামী আটক

অন্তর্বর্তী সরকার প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ: অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া

চেঙ্গী নদীর ভাঙনে হুমকির মুখে বসতবাড়ি, ফসলি জমি

চবি শিক্ষার্থী-গ্রামবাসী সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮

গাঁজা সেবন করে দুই বন্ধুর ঝগড়া, পরে পুকুর থেকে একজনের লাশ উদ্ধার

রুমায় কেএনএর প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে সেনা অভিযান, অস্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ধার

রাজনীতি নিষিদ্ধ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মিছিল

আবারও সড়ক দুর্ঘটনার কবলে লক্ষ্মীপুরের জেলা জামায়াতের আমির

স্ত্রীর গলাকাটা লাশ, ঝুলন্ত স্বামীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা