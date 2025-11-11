মিয়ানমারে খাদ্যপণ্য পাচারের সময় আটক ১৩

কক্সবাজারের টেকনাফ সেন্ট মার্টিনসংলগ্ন সাগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ খাদ্যপণ্যসহ ১৩ জন পাচারকারীকে আটক করেছেন কোস্ট গার্ড সদস্যরা।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছের কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, একটি অসাধু চক্র বাংলাদেশি পণ্যের বিনিময়ে ইয়াবা, মদসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য মিয়ানমার থেকে দেশে পাচারের পরিকল্পনা করছে।
ওই সংবাদের ভিত্তিতে আজ ভোর ৪টার দিকে কোস্ট গার্ড সদস্যরা সেন্ট মার্টিনের ছেঁড়াদ্বীপসংলগ্ন সাগর এলাকায় অভিযান চালায়।
অভিযানে একটি সন্দেহজনক ফিশিং ট্রলার তল্লাশি করে ৫ লাখ ২০ হাজার টাকা মূল্যের ৫২০ বস্তা আলু জব্দ করা হয়। এ সময় পাচার কাজে জড়িত ১৩ জনকে আটক করা হয়।
কোস্ট গার্ডের কর্মকর্তা জানান, এসব পণ্য শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা হয়েছিল। জব্দকৃত পণ্য, নৌযান ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।