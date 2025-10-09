হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

হালদায় অভিযানে ২ জনের অর্থদণ্ড, জাল ও বড়শি জব্দ

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

হালদা নদীতে অভিযান চালিয়ে ভাসা জাল জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের অন্যতম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননকেন্দ্র হালদা নদীতে অভিযান চালিয়েছে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলা প্রশাসন। অভিযানে ১ হাজার ৫০০ মিটার ভাসা জাল এবং ১২টি বড়শি জব্দ করা হয়। এ সময় আটক দুজনকে দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে হালদা নদীর সর্ত্তারঘাট থেকে নদীর মোহনা পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়। রাউজান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জিসান বিন মাজেদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। এতে সহযোগিতা করেন রাউজানের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. তোফাজ্জল হোসেন ফাহিম এবং নৌ পুলিশের এএসআই রমজান আলী। অভিযানে জব্দ ভাসা জাল পুড়িয়ে ফেলা হয়।  

অভিযান সম্পর্কে জানতে চাইলে রাউজানের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. তোফাজ্জল হোসেন ফাহিম বলেন, হালদা নদীর জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ও প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র সংরক্ষণে উপজেলা প্রশাসন অত্যন্ত আন্তরিক। হালদায় অবৈধভাবে মাছ শিকার রোধে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

